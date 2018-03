Un lanţ de mucenici de peste 30 de metri va fi realizat vineri, în Parcul Naţional, la un festival de profil

Cel mai lung lanţ de mucenici din ţară - peste 30 de metri - va fi realizat vineri, în Parcul Naţional, la un festival de profil, a declarat, pentru AGERPRES, Gabriela Putinei, reprezentantă organizatorilor manifestării.



Totodată, aceasta a arătat că tot vineri vor fi peste 5.000 de porţii de mucenici munteneşti fierţi într-un ceaun uriaş, iar sâmbătă peste 20.000 de mucenici moldoveneşti vor fi făcuţi în cuptor.



"Special pentru această ediţie a târgului, gospodinele noastre vor realiza cel mai lung lanţ de mucenici văzut vreodată. (...) Am invitat gospodine iscusite din Muntenia, care vor fierbe dis-de-dimineaţă 5.000 de porţii de mucenici munteneşti, într-un ceaun uriaş, menit să atragă cu aromele sale nemaipomenite toţi pofticioşii bucureşteni şi nu numai, reţetă pentru care se vor folosi nu mai puţin de 50 kg de făina, 3 kg de nucă, 10 kg de miere şi tot atâtea de zahăr, 20 de kg de lămâi şi 2 kg de scorţişoară. Alţi 20.000 de mucenici moldoveneşti vor fi copţi într-un cuptor cu bandă, pentru care gospodinele vor încropi sute de kg de făină, zahăr, zeci de litri de ulei şi sute de litri de lapte, 25 de kg de unt, sute de ouă şi nu mai puţin de 200 kg miez de nucă, 80 kg de miere şi 5 kg de lămâi", se arată într-un comunicat al organizatorilor.



Moldovence, muntence, dobrogence şi maramureşene vin la festival să se întreacă în migală, chiar sub ochii oaspeţilor, arată organizatorii.



"Mucenici în chip de om cu dimensiuni reale, mucenici copţi şi tăvăliţi prin miere şi miez de nucă, mucenici fierţi şi aromatizaţi cu scorţişoară, lămâie şi multă dibăcie şi migală, mucenici în toate formele şi pentru toate gusturile vor fi pregătiţi la Târgul Mucenicilor din Parcul Naţional, bineînţeles acompaniaţi de tradiţionalele 40 de pahare de vin, aşa cum cere tradiţia", se precizează în comunicat.



În afară de gospodine, la târg vor veni şi negustori din toate colţurile ţării, precum şi patiseri.



Vizitatorii târgului vor putea gusta din plăcinte munteneşti, poale-n brâu moldoveneşti şi din plăcintele dobrogene cu brânză. Nu vor lipsi cozonaci, dulciuri, dulceţuri, brânzeturi, afumături, jamboane, muşchiuleţi, pastrama, care va sfârâi pe grătare, cârnaţii, micii, costiţe, ciolane şi multe alte cărnuri aromate, stropite cu vin şi ţuică fiartă şi cu licori din struguri, prune, caise, piersici, vişine şi pere.



Pentru cei care respectă zilele de post, gospodinele vin la târg cu zacuscă de vinete sau de ghebe, miere şi păstură, dulceţuri, siropuri şi sucuri naturale sau mere aromate, păstrate peste iarnă.



La târg se vor găsi şi obiecte tradiţionale, lucrate de meşteri autentici: ii cu alesături, rochii din lână împâslită, genţi din piele naturală cu motive naţionale, obiecte de ceramică pictată, din lemn sculptat, straie şi podoabe tradiţionale, icoane pe lemn sau pe sticlă.



Aflat la cea de-a VI-a ediţie, Festivalul Mucenicilor se desfăşoară de joi până duminică, în Parcul Naţional.