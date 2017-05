Un primar din România a vândut pădurea satului pentru a cumpăra o mașină de 35.000 de euro

Primăria comunei Jitia a achiziţionat un autoturism 4×4, de ultimă generaţie, un Mitsubishi L200, cu toate dotările, care a costat 35.000 de euro, edilul precizând că autoturismul a fost cumpărat cu bani din exploatarea pădurii aflată în administrarea Primăriei, scrie vrancea24.ro.

„Noi avem 600 de hectare de pădure pe care o exploatăm şi am folosit o parte din bani pentru această maşină, pentru că ne era folositoare. La noi sunt drumurile mai proaste şi, ca să ajungi de pe un deal pe altul, e nevoie de o maşină puternică. Are şi carlingă în spate, pentru eventuale transporturi de urgenţă. Avem o Dacia Papuc 4×4, dar s-a stricat. Nu am cumpărat maşina de capul meu. Întâi m-am consultat cu inspectorii de la Curtea de Conturi, care mi-au spus că s-ar putea să ni se impute suma dacă achiziţionăm un autoturism second hand“, ne-a spus primarul Ion Păun, citat de antena3.ro.Consilierii locali spun că nu au fost informaţi despre intenţia Primăriei de a cumpăra maşina.