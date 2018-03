Vești bune pentru români! Săptămâna viitoare va veni în ţară imunoglobulina achiziţionată prin Mecanismul european de Protecţie Civilă

Săptămâna viitoare va ajunge în România imunoglobulina achiziţionată prin Mecanismul european de Protecţie Civilă, a anunţat vineri ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.



"Săptămâna viitoare va veni în ţară imunoglobulina pe care am achiziţionat-o prin Mecansimul de Protecţie Civilă, plus că vor mai veni încă câteva mii de fiole de la distribuitori care au întins o mână României. Acele zece mii de doze plus câteva mii de doze de la distribuitori", a declarat Sorina Pintea, prezentă vineri la Forumul Naţional de Gineco-Oncologie, organizat de Societatea Română de Chirurgie şi Ginecologie Oncologică. AGERPRES