"Viaţa pe Terra este ameninţată"

Comisia Europeană a amintit marţi Poloniei că mai are timp doar până la sfârşitul acestei zile să răspundă preocupărilor executivului comunitar privind reforma sistemului judiciar şi statul de drept,...

Papa Francisc va îndeplini ritualul spălării picioarelor, care are loc în joia de dinaintea Paştelui, în închisoarea Regina Coeli din Roma, potrivit biroului de presă al Vaticanului, informează marţi DPA. ...

Comisia Europeană a amintit marţi Poloniei că mai are timp doar până la sfârşitul acestei zile să răspundă preocupărilor executivului comunitar privind reforma sistemului judiciar şi statul de drept, în...

Dupa interventia Rusiei in alegerile americane, Facebook trebuie sa faca fata altei furtuni, izbucnita de cateva zile, dar care nu da semne de calmare. In ultima instanta este vorba de deturnare si utilizare in scopuri...