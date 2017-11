Alertă ANM! Ceaţă şi vizibilitate redusă în opt judeţe din Transilvania, în orele următoare

Potrivit meteorologilor, în zonele joase ale judeţelor Cluj, Sălaj, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud şi Maramureş se va semnala ceaţă, fenomen care va reduce vizibilitatea, local, sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri. În aceste zone, izolat, va fi şi burniţă.



De asemenea, până la ora 11:00, ceaţa va afecta mai multe localităţi din judeţul Sibiu, Mureş şi Bihor, iar vizibilitatea în trafic va fi redusă, izolat, sub 50 de metri.



Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore. AGERPRES