Alertă ANM! Cod galben de vreme rea în următoarele ore

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis noi avertizări vreme rea valabilă pentru următoarele ore.

Valabil de la : 08-11-2017 ora 8:00 până la : 08-11-2017 ora 14:00



In zona : Județul Sibiu: Sibiu, Avrig, Cisnădie, Săliște, Tălmaciu, Boița, Cârțișoara, Cristian, Gura Râului, Orlat, Poplaca, Porumbacu de Jos, Racovița, Rășinari, Râu Sadului, Roșia, Sadu, Șelimbăr, Șura Mică, Turnu Roșu;



Se vor semnala : Intensificări ale vântului care vor atinge și depăși la rafală 55-65 km/h, iar la munte temporar 70-80 km/h

Valabil de la : 08-11-2017 ora 5:00 până la : 08-11-2017 ora 9:00



In zona : Județul Iaşi;

Județul Vaslui;

Județul Galaţi;



Se vor semnala : Ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

Fenomene asociate : Izolat, ceața va fi asociată cu burniță.

Observatii : În zona atenționată, inclusiv pe drumurile naționale și europene.

Valabil de la : 08-11-2017 ora 5:00 până la : 08-11-2017 ora 11:00



In zona : Județul Caraş-Severin;



Se vor semnala : intensificări ale vântului, care la rafală vor atinge și depăși temporar 55...65 km/h, izolat 75...85 km/h

Fenomene asociate : ploi slabe.

Valabil de la : 08-11-2017 ora 4:15 până la : 08-11-2017 ora 9:00



In zona : Județul Constanţa;

Județul Tulcea;



Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Valabil de la : 08-11-2017 ora 2:00 până la : 08-11-2017 ora 8:00



In zona : Județul Sibiu: Tălmaciu, Șelimbăr, Turnu Roșu;



Se vor semnala : Intensificări ale vântului care vor atinge și depăși la rafală 55-65 km/h, iar la munte temporar 70-80 km/h.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maxim 6 ore.Observator.tv