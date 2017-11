ANM a prelungit Codul galben de ceaţă şi vizibilitate redusă pentru Gorj, Olt şi Dolj, până la ora 14

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) prelungit sâmbătă atenţionările nowcasting Cod galben de ceaţă pentru judeţele Gorj, Olt şi Dolj, până la ora 14.



Potrivit meteorologilor, până la ora 14:00, ceaţa va determina scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m în localităţi din judeţele Gorj, Olt şi Dolj.



De asemenea, până la 13:00, se vor afla sub Cod Galben de ceaţă şi vizibilitate redusă localităţi din judeţele Buzău, Brăila, Ilfov, Argeş, Ialomiţa, Teleorman, Prahova, Călăraşi, Dâmboviţa şi Giurgiu.



Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore. AGERPRES