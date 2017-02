ANM:Judeţe din Dobrogea, Muntenia şi Moldova, sub Cod galben de ceaţă şi, local, precipitaţii mixte

Christian Silva/Intact Images

Opt judeţe din zonele Dobrogea, Muntenia şi Moldova se vor afla, pentru următoarele ore, sub o nouă atenţionare nowcasting Cod galben de ceaţă şi, pe alocuri, de precipitaţii mixte şi polei, emisă marţi de către meteorologi.



Conform atenţionării Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 14:00, în judeţele Tulcea, Vaslui, Galaţi, Ialomiţa, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Constanţa se va semnala ceaţă, fenomen care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.



În plus, pe raza judeţelor Vaslui şi Galaţi sunt prognozate precipitaţii mixte şi, local, depuneri de polei.



Atenţionările de fenomene meteo imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.AGERPRES