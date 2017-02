Avertizare ANM: Atenţionare Cod galben de ceaţă, polei şi ploaie slabă în 11 judeţe, în următoarele ore

NagyDodo/Getty Images/iStockphoto Asphalt road in an autumn fog Asphalt road in an autumn fog

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, noi atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă şi polei, valabile în 11 judeţe din Muntenia, Moldova şi Transilvania, în următoarele ore.



Potrivit meteorologilor, până la ora 19:00, în judeţele Buzău (zona de câmpie), Teleorman, Argeş (zona de câmpie) şi Brăila se va semnala ceaţă, fenomen ce va determina scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Tot izolat, vor fi condiţii de polei.



De asemenea, până la ora 20:00, în zona de câmpie a judeţului Maramureş va predomina ceaţa, vizibilitatea scăzută local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, şi ploaia slabă.



În plus, până la ora 21:00 în judeţele Iaşi, Bacău (zona de câmpie), Vaslui, Botoşani, Neamţ (zona de câmpie) şi Suceava (zona de câmpie) se va semnala ceaţă şi vizibilitate scăzută în trafic.



Atenţionările de fenomene meteo imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM. www.agerpres.ro