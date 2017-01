AVERTIZARE ANM: Cod galben de ceaţă pentru cinci judeţe, în următoarele ore

sodapix sodapix/Getty Images/F1online RF car, traffic, fog, wet, rain, danger, hazard, risk, accident, blue, grey, lights, romantical, romantic, fast, motorway, lane markers, trees, bushes, landscape, scenery, evening [(c) F1online www.f1online.de, Tel. 069/80069-0, E-Mail:agency@f1online.de ] car, traffic, fog, wet, rain, danger, hazard, risk, accident, blue, grey, lights, romantical, romantic, fast, motorway, lane markers, trees, bushes, landscape, scenery, evening [(c) F1online www.f1online.de, Tel. 069/80069-0, E-Mail:agency@f1online.de ]

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare nowcasting Cod galben de ceaţă pentru cinci judeţe, valabilă în următoarele ore.



Astfel, în zona de câmpie a judeţului Cluj se vor semnala, până la ora 12:00, ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 metri, izolat sub 50 metri. De asemenea, ca fenomen asociat este aşteptată depunere de chiciură.



În judeţele Braşov, Harghita, Covasna şi Mureş, până la 11:00, se vor semnala ceaţă în zonele joase ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 metri, izolat sub 50 metri, iar pe arii restrânse, condiţii de polei.



Atenţionările de fenomene meteo imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM. www.agerpres.ro