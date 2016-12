Avertizare ANM de COD GALBEN de CEAȚĂ

Judeţele Constanţa, Tulcea, Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi se vor afla, până la ora 20:00, sub Cod galben de ceaţă, vizibilitate redusă şi chiciură, conform unor atenţionări emise Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).



De asemenea, până la ora 23:00, în mai multe localităţi din judeţele Iaşi, Braşov, Harghita, Sibiu, Covasna şi Mureş se va semnala ceaţă în zonele joase, ceea ce determină scăderea vizibilităţii, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. În zonele atenţionate, izolat, sunt condiţii de formare a poleiului.



Atenţionările de fenomene meteo imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM, citată de Agerpres.