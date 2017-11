AVERTIZARE METEO. Șefa ANM anunță o schimbare drastică a vremii

Victor Stroe/Intact Images Ninsoare si viscol in Bucuresti, duminica, 26 ianuarie 2014. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Victor Stroe Ninsoare si viscol in Bucuresti, duminica, 26 ianuarie 2014. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Victor Stroe

Florinela Georgescu, directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie, a vorbit, în cadrul unei emisiuni de televiziune despre fenomenele meteorologice extreme care vor lovi ţara, în această iarnă.

Astfel, potrivit specialistului, dacă în luna decembrie vremea ​va fi mai "blândă", în ianuarie mercurul din termometre va scădea semnificativ.

În decembrie, temperatura medie lunara a aerului va avea, in general, valori apropiate de media multianuală.

Precipitatiile totale lunare vor fi local excedentare in regiunile centrale, estice si sud-estice si apropiate de mediile climatologice in restul teritoriului.

În ianuarie, temperatura medie lunara va avea valori sub media climatologica, local, in nordul si centrul tarii si apropiate de normal in celelalte regiuni.

Precipitaţiile totale lunare vor avea o tendinta spre excedent in regiunile centrale si local in cele vestice, iar in restul tarii vor putea fi apropiate de mediile multianualentrul tarii si apropiate de normal in celelalte regiuni.

Directorul executiv al ANM a vorbit şi despre episoade cu vreme severă şi viscole.

"Fenomenele severe categoric nu vor lipsi. Vorbesc de viscole, posibile ninsori abundente si episoade de ger, acestea fiind elementele cele mai severe ale iernilor în România. Primele semnale arată că vom avea perioade lungi în această iarnă în care vremea se se încadreze în normalul lunilor de iarnă.

În lunile noiembrie si decembrie, primele luni ale sezonului rece, este normal sa fie si perioade în care temperaturile noaptea să scadă sub limita gerului, se cunoaşte faptul că în decembrie există o posibilitate foarte mare sa apara perioade în care temperaturile sa fie sub 20 de grade. Statistica ne arată că în medie, în luna decembrie, se poate să avem un episod de viscol, iar în ianuarie si februarie, vom cel putin 2 viscole. Oricand ne asteptam să apară fenomene extreme, manifestări cu aspect violent pe durate şi suprafeţe relativ restrânse pentru că tot am avut asemenea episoade si primavara, iarna şi în toamnă", a declarat directorul executiv al ANM.