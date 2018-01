Cod galben de ceaţă în judeţele Gorj, Mehedinţi, Maramureş şi Sălaj

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi seara, atenţionări Cod galben de ceaţă, valabile în orele următoare, în mai multe localităţi din judeţele Gorj, Mehedinţi, Maramureş şi Sălaj.



Potrivit meteorologilor, până la ora 22:00, în judeţele Gorj, în localităţile Tismana, Arcani, Băleşti, Glogova, Godineşti, Padeş, Peştişani, Teleşti şi în Mehedinţi, în localităţile Baia de Aramă, Bala şi Ponoarele, se va semnala ceaţă, care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.



De asemenea, tot până la ora 22:00, ceaţa va persista în judeţul Maramureş (localităţile: Baia Mare, Baia Sprie, Cavnic, Seini, Sighetu Marmaţiei, Şomcuta Mare, Tăuţii-Măgherăuţ, Ulmeni, Ardusat, Ariniş, Asuaju de Sus, Băiţa de Sub Codru, Bârsana, Băseşti, Bocicoiu Mare, Budeşti, Călineţti, Cicârlău, Coaţ, Coltău, Copalnic-Mănăştur, Deseşti, Dumbrăviţa, Fărcaşa, Gârdani, Giuleşti, Groşi, Mireţu Mare, Ocna Şugatag, Onceşti, Recea, Remetea Chioarului, Rona de Jos, Rona de Sus, Săcălăşeni, Sălsig, Săpânţa, Sarasău, Satulung, Şiseşti, Vadu Izei) şi în judeţul Sălaj (localităţile: Cehu Silvaniei, Jibou, Zalău, Benesat, Coşeiu, Creaca, Crişeni, Dobrin, Hereclean, Mirşid, Românaşi, Sălăţig, Someş-Odorhei şi Treznea).



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM. AGERPRES