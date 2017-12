Cod galben de ploi slabe și polei

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineaţa, noi atenţionări nowcasting Cod galben de ploi slabe şi polei în zona montană a judeţelor Harghita şi Mureş şi atenţionare de ceaţă în localităţi din judeţele Cluj şi Sălaj.



Astfel, până la ora 11:00, în zona de munte a judeţelor Harghita şi Mureş se vor semnala precipitaţii slabe predominant sub formă de ploaie ce vor favoriza depunerea de polei.



De asemenea, până la ora 12:00, în judeţele Cluj (localităţile: Cluj-Napoca, Gherla, Aghireşu, Apahida, Baciu, Bonţida, Căpuşu Mare, Dăbâca, Floreşti, Gârbău, Gilău, Iclod, Jucu, Sânpaul, Sic) şi Sălaj (Cuzăplac, Zimbor) se va semnala ceaţă, fenomen care determină scăderea vizibilităţii, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

AGERPRES