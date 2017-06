Fotbal: Andrei Cristea şi-a prelungit contractul cu CSM Poli Iaşi până în 2019

Atacantul Andrei Cristea şi-a prelungit cu doi ani contractul cu echipa de fotbal CSM Poli Iaşi, până în 2019, a anunţat sâmbătă gruparea din Copou, într-un comunicat postat pe site-ul oficial.



"Am ales Iaşul cu sufletul. Mă bucur că m-am întors acasă. Este un proiect nou in care eu cred şi sper ca toată lumea să fie lângă noi şi să ne susţină", a declarat Andrei Cristea imediat după semnarea contractului.



"Sunt sigur că vor urma momente foarte frumoase. Sunt convins că proiectul început de Clubul Politehnica Iaşi, cu sprijinul Primăriei Iaşi, in colaborare cu Fotbal Hebdo, va avea succes de aceea îi îndemn pe suporteri să aibă încredere, răbdare şi să ne susţină în acest proiect important pentru oraş", a adăugat golgheterul echipei moldave în sezonul recent încheiat.

AGERPRES