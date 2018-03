Meteorologii anunţă temperaturi record în perioada următoare

Vremea în România va suferi schimbări notabile în următoarele 2 săptămâni, anunţă meteorologii.

Specialiştii precizează că, după ce temperaturile au fost in scadere o lungă perioada de timp, prognoza meteo arată temperaturi foarte mari pentru această perioadă.Astfel, în intervalul 28 martie – 5 aprilie, un proces de încălzire treptată a vremii va determina

atingerea unor valori medii de aproximativ 21-22 de grade pentru temperaturile maxime și 8

grade pentru cele minime, vremea devenind caldă pentru început de aprilie.

Duminica revin momentan ploile si se mai raceste putin. Se vor înregistra precipitaţii in vestul ţării, sud-vest, centru, nord, spre seara si in sud-est.

Vremea în Saptamana mare va fi foarte blândă, menţinându-se foarte calda in toata tara. Specialiştii ANM anunţă maxime de peste 20 grade in sud-vest, sud, sud-est; ploi slabe in nord, nord-vest.

La momentul actual, prognoza prevede o vreme frumoasa si calda inclusiv de Sarbatorile Pascale, cu menţiunea că modelele de prognoza s-ar putea modifica pe parcurs.http://www.observator.tv