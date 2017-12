Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică dimineaţa, o serie de atenţionări nowcasting Cod galben de viscol, valabile în zonele de munte din 11 judeţe, dar şi ploaie şi lapoviţă în alte două judeţe din zona Moldovei, în orele următoare.



Potrivit meteorologilor, între orele 8:00 şi 14:00, în zona montană înaltă a judeţelor Mehedinţi, Gorj şi Vâlcea, vântul va prezenta intensificări ce vor atinge şi depăşi la rafală 80 - 90 km/h viscolind ninsoarea sau spulberând zăpada şi determinând scăderea vizibilităţii. Izolat se va semnala ninsoare.



Tot până la ora 14:00, în judeţele Neamţ şi Suceava, în zona montană înaltă, la altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va prezenta intensificări ce vor atinge şi depăşi la rafală 90 - 100 km/h, spulberând şi viscolind zăpada. Ninsoarea va fi prezentă în zona atenţionată.



De asemenea, până la ora 11:00, în judeţele Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Buzău, Prahova, Argeş şi Dâmboviţa, tot în zona montană înaltă, la altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va prezenta intensificări care la rafală vor atinge şi depăşi 70 - 90 km/h, viscolind ninsoarea şi determinând scăderea vizibilităţii sub 50 de metri. În aceste zone, ca fenomene asociate, se vor semnala ninsori.



Până la ora 9:00, în judeţele Vaslui şi Galaţi se vor semnala, local, precipitaţii slabe, sub forma de ploaie şi lapoviţă, care vor favoriza depuneri de polei.



Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori şi viscol la munte, respectiv precipitaţii mixte şi polei în restul regiunilor, valabilă până în seara Ajunului de Crăciun.



Potrivit meteorologilor, în intervalul 23 decembrie, ora 2:00 - 24 decembrie, ora 22:00, temporar, vor fi precipitaţii în Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova şi Banat, precum şi pe arii restrânse în restul teritoriului, sub formă de ninsoare, lapoviţă şi ploaie, favorizând formarea poleiului. AGERPRES