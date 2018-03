Ploile şi lapoviţa vor favoriza apariţia poleiului în Capitală

Vremea se va menţine geroasă în Capitală, în următoarele zile, iar temporar se vor înregistra precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ploaie, relevă prognoza meteo publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).



Potrivit meteorologilor, temporar se vor semnala precipitaţii în general moderate cantitativ şi se vor cumula în jur de 15 l/mp. Seara şi la începutul nopţii de luni spre marţi (19/20 martie) acestea vor fi sub formă de lapoviţă şi ploaie, favorizând depunerile de polei, apoi treptat va predomina ninsoarea. Va continua să ningă până marţi (20 martie), în orele amiezii, astfel că se va depune strat nou de zăpadă, ce va totaliza în jur de 7 - 12 cm, izolat posibil 15 cm. Vântul va avea intensificări trecătoare, cu viteze de până la 35 - 40 km/h.



ANM menţionează că vremea se va menţine deosebit de rece, astfel că minima termică în dimineaţa zilei de marţi va fi între -3 şi -2 grade, iar maxima zilei între zero şi un grad Celsius. În noaptea de marţi spre miercuri (20/21 martie) temperatura minimă va fi oscila între -7 şi -5 grade, mai coborâtă la periferia oraşului.



Vremea deosebit de rece se va menţine până spre sfârşitul acestei săptămâni şi vor mai fi intervale cu precipitaţii, mai ales sub formă de lapoviţă şi ninsoare, arată sursa citată. AGERPRES