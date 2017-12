In 2017, rusii au lansat peste 2300 de bombe si rachete!

Pentru a se antrena in vederea unor eventuale operatiuni armate de distrugere a siturilor adversarilor conventionali, pilotii regimentului de aviatie al Districtului militar de sud, din regiunea Volgograd, au lansat in 2017 peste 2300 de rachete aer-sol si bombe, a anuntat purtatorul de cuvant al respectivului District, Viktor Astafiev.

Exercitiile cu munitie reala s-au desfasurat in poligoanele situate in regiunile Volgograd, Rostov si Stavropol, cu implicarea bombardierelor Su-24M si a avioanelor de recunoastere Su-24MR.

Vorbind la o conferinta de presa, Astafiev a precizat ca, in cadrul acestor antrenamente, au fost distruse situri, baze, depozite de hidrocarburi si efective ale unui adversar inchipuit, precum si ascunzatori de arme si munitie apartiand unor grupari ilegale.

In total, fiecare pilot al regimentului a efectuat, in 2017, cel putin 180 de decolari, petrecand in aer mai mult de 100 de ore, dintre care jumatate pe timp de noapte si in conditii meteorologice nefavorabile.