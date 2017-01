PROGNOZĂ METEO: 8 judeţe rămân sub Cod portocaliu de ninsori,iar Capitala şi alte 19 judeţe, sub Cod galben

Victor Stroe/Intact Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a actualizat, vineri, atenţionările de vreme rea pe raza a 26 de judeţe, dintre care 8 judeţe se vor afla sub Cod portocaliu, iar alte 18 şi municipiul Bucureşti sub Cod galben.



Potrivit meteorologilor, vineri, până la ora 23:00, rămâne în vigoare atenţionarea Cod portocaliu de ninsori în Călăraşi, Ialomiţa, Buzău, Brăila, Constanţa, Tulcea, Galaţi şi Vrancea. În aceste judeţe, viscolul va continua să fie puternic, rafalele vântului vor atinge şi temporar vor depăşi 70 - 85 km/h, reducând vizibilitatea sub 50 de metri şi troienind zăpada.



Totodată, pe durata următoarelor zece ore, va fi Cod galben de ninsoare în Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi Moldova, precum şi în zona Carpaţilor de Curbură, local ninsorile vor fi însemnate cantitativ şi se va mai depune strat de zăpadă. De asemenea, va fi viscol în Dobrogea, estul Munteniei, extremitatea de sud-vest a Olteniei şi în cea mai mare parte a Moldovei, unde vântul va avea intensificări cu viteze de 50 - 70 km/h. În Carpaţii de Curbură şi zona înaltă din Carpaţii Meridionali rafalele vor depăşi 80 - 90 km/h, iar zăpada va fi spulberată şi troienită.



Judeţele aflate sub atenţionare Cod galben, până la ora 23:00, sunt: Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinţi şi municipiul Bucureşti.



Conform ANM, atenţionarea Cod galben va continua să fie activă şi în intervalul 6 ianuarie, ora 23:00 - 7 ianuarie, ora 10:00, în Dobrogea, Bărăgan şi Moldova, unde va ninge în general slab cantitativ, dar vântul va continua să prezinte intensificări cu viteze de 50 - 60 km/h şi pe arii restrânse 70 km/h, temporar spulberând şi troienind zăpada.



De data aceasta, judeţele atenţionate sunt: Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea, Ialomiţa, Călăraşi şi Constanţa.



Meteorologii precizează faptul că unele intensificări ale vântului vor fi mai fi în sud-vestul Olteniei, spulberând trecător zăpada depusă anterior, iar în Moldova, Dobrogea şi Bărăgan, sâmbătă şi duminică (7 şi 8 ianuarie) vor fi intervale de timp în care va mai ninge, iar vântul va avea intensificări, spulberând şi troienind zăpada.



În perioada următoare, în cea mai mare parte a ţării, vremea va fi geroasă atât noaptea, cât şi ziua, iar temperaturile minime se vor situa frecvent între -25 şi -15 grade.



ANM subliniază faptul că, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 7 ianuarie, va emite noi mesaje privind evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice periculoase.AGERPRES