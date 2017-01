PROGNOZA METEO pentru intervalul 30 ianuarie - 12 februarie

Victor Stroe

Vremea va intra într-un proces de încălzire în următoarele două săptămâni, cu valori diurne pozitive ce vor ajunge, după 1 februarie, până la 13 grade Celsius în Banat şi Crişana, iar precipitaţiile vor fi slabe cantitativ şi cu probabilitate mai mare de apariţie atât în primele zile din februarie, cât şi în cursul săptămânii viitoare, reiese din prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), valabilă pentru perioada 30 ianuarie - 12 februarie 2017, publicată luni.



În Banat, vremea va fi rece la începutul intervalului, cu medii termice de 2 - 3 grade ziua şi între -7 şi -6 grade noaptea. Pe de altă parte, în perioada 1-4 februarie, se va resimţi un proces de încălzire treptată ce va determina maxime diurne de 12 - 13 grade şi minime nocturne de 1 - 3 grade. Ulterior, până spre 7 februarie, valorile termice vor scădea de la o zi la alta, spre valori normale pentru această perioada a anului, respectiv temperaturi maxime de 7 - 8 grade şi minime între -1 şi 0 grade, medii ce se vor menţine aproximativ constante până la sfârşitul intervalului de prognoză. Probabilitatea pentru precipitaţii la nivel local şi, în general, slabe cantitativ, va fi mai mare în jurul datei de 1 februarie şi în intervalul 5 - 10 februarie.



În zona Crişanei, media temperaturilor maxime va creşte, de la aproximativ 3 grade în prima zi a intervalului de prognoză, până la 13 grade pe 4 şi 5 ianuarie, când vremea va deveni caldă pentru această perioadă. Între 5 şi 7 februarie, vremea se va răci treptat, valorile termice devenind apropiate de normele perioadei, cu o medie regională a temperaturilor maxime de 7 - 8 grade, în jurul căreia se vor menţine până la finalul celor două săptămâni de prognoză. Regimul termic nocturn va avea o evoluţie asemănătoare, media temperaturilor minime fiind în creştere de la -7 grade, la începutul intervalului, până spre 3 grade, în intervalul 4 - 6 februarie. O uşoară răcire va avea loc ulterior, fapt care va determina scăderea temperaturii spre valori medii apropiate de normele perioadei, de 7 - 8 grade, ziua, şi -2 până la zero grade noaptea, ce se vor menţine relativ constante între 7 şi 13 februarie. Precipitaţii, în general slabe şi pe arii restrânse, sunt prognozate în intervalele 31 ianuarie - 2 februarie, respectiv 5 - 10 februarie.



În Transilvania, primele zile ale intervalului de prognoză vor fi caracterizate de o vreme rece, cu medii termice diurne de zero grade Celsius şi nocturne de la -12 la -10 grade Celsius. Începând cu 1 februarie, regimul termic va marca o creştere, astfel încât, între 4 şi 6 februarie, vremea va deveni caldă pentru această perioadă, cu temperaturi maxime de 8 - 9 grade şi minime de aproximativ -2 grade, în medie. În a doua săptămână a intervalului de prognoză, mediile temperaturii aerului nu vor avea variaţii importante, vor caracteriza o vreme normală din punct de vedere termic şi vor avea valori de 5 - 6 grade ziua şi între -5 şi -3 grade noaptea. Precipitaţii slabe, trecătoare, se vor semnala izolat în jurul datei de 2 februarie, iar ulterior probabilitatea va fi în creştere în intervalul 6 - 10 februarie.



În Maramureş, până pe 4 - 5 februarie, temperaturile diurne vor fi în creştere, de la o medie regională de un grad Celsius până la 9 - 10 grade, iar minimele nocturne vor avea o evoluţie similară, crescând de la -8 grade la 0-1 grad, în prima săptămână a intervalului de prognoză. Debutul celei de-a doua săptămâni va fi caracterizat de o răcire a vremii, care va determina ulterior un regim termic apropiat de cel normal pentru această perioadă a anului. Astfel, între 7 şi 12 februarie, vor fi temperaturi maxime de aproximativ 6 grade şi minime cuprinse între -4 şi -2 grade, în medie, fără variaţii semnificative de la o zi la alta. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai mare pe 2 şi 3 februarie şi, din nou, în intervalul 5 - 10 februarie, dar acestea vor fi în general slabe cantitativ.



În regiunea Moldovei, în primele zile ale intervalului, deşi regimul termic diurn va marca o creştere treptată, vremea se va menţine rece, cu temperaturi maxime de la -2 la zero grade, respectiv minime de la -10 la -8 grade. Până pe 4 februarie, un proces de încălzire treptată va determina creşterea valorilor termice diurne spre o medie de 10 grade, în timp ce minimele nocturne vor atinge zero grade, vremea devenind caldă pentru această perioadă. La începutul celei de-a doua săptămâni, vremea se va răci, astfel încât mediile termice vor deveni apropiate de normele perioadei, respectiv între 4 - 5 grade ziua şi de la -4 la -2 grade noaptea, situaţie ce se va menţine pe parcursul întregii săptămâni. Precipitaţii în general slabe cantitativ şi pe arii destul de restrânse se vor semnala, cu o probabilitate mai mare, în intervalul 6 - 10 februarie.



În Dobrogea, în prima săptămână, vremea va fi în general în încălzire, de la valori medii maxime de -2 grade în prima zi, până la 8 - 9 grade în jurul datei de 5 februarie, perioadă în care va fi cald pentru această dată. În cea de-a doua săptămână, valorile termice diurne vor începe să scadă uşor şi treptat, astfel că în ultimele zile ale intervalului vor ajunge să se situeze în jurul celor specifice perioadei. Temperaturile minime vor scădea la finalul lunii ianuarie până la valori medii de până la -7 grade Celsius, apoi vor fi în creştere, astfel că, în intervalul 4 - 8 februarie, media lor va deveni uşor pozitivă. După data de 8 februarie, minimele termice vor coborî din nou sub pragul îngheţului. Până spre sfârşitul primei săptămâni, doar izolat şi trecător vor fi precipitaţii slabe, izolate, după care probabilitatea ca acestea să devină mai frecvente va creşte, dar vor fi în general slabe cantitativ.



În Muntenia, valorile termice diurne nu vor avea variaţii semnificative până la începutul lunii februarie, iar media lor va fi în jurul a -1 grad Celsius. Ulterior, până în 5 - 6 februarie, vor creşte şi vor atinge o medie pe întreaga regiune de 8 - 9 grade, astfel vremea devenind mult mai caldă decât în mod normal la această dată. După 6 februarie, vremea se va răci uşor şi treptat, iar în ultimele zile din interval maximele vor ajunge la o medie în jurul valorii de 5 grade. Temperaturile minime vor fi în scădere până în dimineaţa de 1 februarie, atunci când media lor va fi de -10 grade, apoi vor creşte semnificativ, astfel că în data de 7 februarie vor fi apropiate de zero grade. În ultimele zile din interval vremea se va răci din nou, dar de această dată scăderea de temperatură va fi uşoară, iar media minimelor termice va ajunge la sfârşitul intervalului spre -3 grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi mai ridicată la începutul intervalului, când se vor semnala pe spaţii mici, dar mai ales după data de 5 februarie, când vor fi şi zile în care vor putea sa apară pe arii extinse.



În Oltenia, până la mijlocul primei săptămâni, vremea se va menţine rece, cu o medie a temperaturii maxime între -2 şi un grad Celsius. După această perioadă, se va încălzi, la început în zonele mai înalte de relief, apoi şi la câmpie, iar media valorilor diurne va ajunge până la 8 grade în jurul datei de 5 februarie. În cea de-a doua săptămână, regimul termic va fi în scădere uşoară, până la medii de 4 - 5 grade, la finalul intervalului. Temperaturile nocturne vor fi, în medie, sub pragul îngheţului, în ambele săptămâni. Cel mai frig va fi în dimineaţa de 1 februarie, când media minimelor termice va fi în jurul a -9 grade, iar cele mai mari valori se vor atinge în intervalul 5 - 8 februarie, când această medie va fi de la -1 grad la zero grade. În prima săptămână, doar izolat vor fi condiţii de precipitaţii slabe, iar în cea de-a doua este posibil ca trecător acestea să apară pe spaţii mai mari.



La munte, în primele două zile ale intervalului de prognoză, se vor înregistra valori diurne situate, în medie, în jurul a -4 grade şi nocturne între -11 şi -9 grade, dar în perioada 1 - 5 februarie vremea se va încălzi şi se vor înregistra medii ale temperaturilor maxime de 5 - 6 grade, respectiv ale celor minime de -2 grade, caracterizând o vreme caldă pentru această perioadă. Revenirea la normal a regimului termic va fi determinată de răcirea prognozată pentru 6 februarie, astfel încât, în intervalul 7 - 12 februarie, se vor înregistra medii termice comparabile cu cele climatologic normale, respectiv zero grade pe timpul zilei, şi -6 grade noaptea, fără variaţii semnificative în cea această a doua săptămână a intervalului de prognoză. Precipitaţii slabe se vor semnala izolat în jurul datei de 2 februarie şi, din nou, în intervalul 6 - 10 februarie.



Estimările publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie sunt realizate folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime şi minime, mediate pentru fiecare regiune a ţării şi adaptate local cu modele statistice şi sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariţie a precipitaţiilor.AGERPRES