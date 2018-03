Prognoza METEO pentru perioada 18 - 21 martie 2018. Vremea se răceşte accentuat în Bucureşti; ploaie cu depunere de polei, lapoviţă şi ninsoare

Vremea se răceşte accentuat în Bucureşti, maxima termică se va situa în jurul valorii de -1 grad Celsius, iar precipitaţiile sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare vor persista în următoarele zile, reiese din prognoza meteo pentru Bucureşti, în perioada 18 - 21 martie 2018, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).



Potrivit meteorologilor, în intervalul 18 martie, ora 12:00 - 19 martie, ora 08:00, vremea se va răci accentuat, temperatura aerului va continua să scadă, astfel că minima nopţii se va situa în jurul valorii de -5 grade. Cerul va fi noros şi vor fi precipitaţii, moderate cantitativ, la început sub formă de ploaie cu depunere de polei, iar spre seară şi la începutul nopţii şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul va avea intensificări în cursul după-amiezii, cu viteze în general de 55 km/h, apoi se va mai diminua din intensitate.



În intervalul 19 martie, ora 08:00 - 20 martie, ora 08:00, vremea va fi deosebit de rece, astfel temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad, iar cea minima va fi de -4...-3 grade. În cursul zilei, trecător se vor semnala precipitaţii slabe, mai ales sub formă de lapoviţă, favorizând producerea poleiului. Noaptea, precipitaţiile vor deveni moderate cantitativ şi treptat vor predomina ninsorile, iar până în dimineaţa zilei de marţi se poate depune strat de zăpadă. Vântul va sufla în general moderat, cu unele intensificări în cursul nopţii, de până la 45 km/h.



În intervalul 20 martie, ora 08:00 - 21 martie, ora 08:00, vremea se va menţine deosebit de rece, temperatura maximă va fi de 0 - 1 grade Celsius, iar cea minima se va situa în jurul valorii de -4 grade. În cursul zilei va ninge moderat cantitativ şi se va depune strat de zăpadă. Temporar vântul va mai prezenta intensificări, cu viteze în jur de 45 km/h.



ANM precizează că, în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, va actualiza prezenta informare. AGERPRES