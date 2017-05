Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Schimbare TOTALĂ de vreme la începutul lunii mai

Klimenko Aleksandr/Getty Images/iStockphoto beautiful view above clouds beautiful view above clouds

Vremea se va încălzi în primele zile ale lunii mai în majoritatea regiunilor, iar temperaturile vor ajunge şi până la 27 de grade Celsius, peste cele normale în această perioadă din an, însă nu vor lipsi precipitaţiile, sub formă de averse, în special în intervalele 3 - 5 mai şi 7 - 9 mai, reiese din prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) publicată luni, valabilă pentru perioada 1 - 14 mai 2017.



În perioada 5 - 10 mai, vremea se va răcori uşor în aproape toate zonele ţării, urmând ca temperaturile să fie apropiate de mediile climatologice specifice pentru prima decadă a lunii mai. Ulterior, până la sfârşitul intervalului de prognoză, meteorologii estimează o creştere semnificativă a temperaturii aerului spre valori cu mult peste ceea ce ar fi normal în prima jumătate a lunii mai.



În Banat, în primele zile ale intervalului, valorile termice vor fi în creştere, astfel că vremea va deveni caldă, cu medii ale maximelor de 23 - 26 de grade şi ale minimelor de 10 - 14 grade Celsius. În perioada 5 - 9 mai, vremea se va răcori, urmând a se înregistra temperaturi în jurul mediilor climatologic specifice pentru prima decadă a lunii mai, cu valori diurne de 18 - 22 de grade şi nocturne de 8 - 11 grade Celsius, mediat pe regiune. Apoi, până la sfârşitul intervalului de referinţă, este estimată o creştere semnificativă a temperaturii aerului spre valori cu mult peste ce ar fi normal în prima jumătate a lunii mai. Pe parcursul celor două săptămâni de prognoză, în orele după-amiezelor instabilitatea atmosferică se va manifesta prin ploi de scurtă durată. În intervalele 3 - 5 mai şi 7 - 9 mai aversele vor fi mai frecvente, local posibil însemnate cantitativ.



În Crişana, valorile termice vor fi în creştere în primele zile ale intervalului, astfel că vremea va deveni caldă, cu medii ale maximelor de 23 - 26 de grade Celsius şi ale minimelor de 9 - 13 grade. În perioada 5 - 10 mai, vremea se va răcori, urmând a se înregistra temperaturi apropiate de mediile climatologic specifice pentru prima decadă a lunii mai, cu valori diurne de 17 - 21 de

grade şi nocturne de 7 - 10 grade, mediat pe regiune. Apoi, până la sfârşitul intervalului de referinţă, este estimată o creştere semnificativă a temperaturii aerului spre valori cu mult peste ce ar fi normal în prima jumătate a lunii mai. Pe parcursul celor două săptămâni de prognoză, în orele după-amiezelor instabilitatea atmosferică se va manifesta prin ploi de scurtă durată. În intervalele 3 - 5 mai şi 7 - 9 mai aversele vor fi mai frecvente, local posibil însemnate cantitativ.



În Transilvania, până spre sfârşitul primei săptămâni de prognoză, vremea se va încălzi apreciabil, fiind de aşteptat valori termice cu mult peste cele normale la început de lună mai, cu medii ale maximelor de 22 - 26 de grade Celsiu şi ale minimelor de 6 - 10 grade. În perioada 6 - 10 mai, temperaturile, în scădere, se vor situa în jurul celor climatologic specifice, cu valori diurne de

16 - 20 de grade şi nocturne de 4 - 8 grade, mediat pe regiune. Apoi, până la sfârşitul intervalului de referinţă, este estimată o creştere semnificativă a temperaturii aerului spre valori cu mult peste ce ar fi normal în prima jumătate a lunii mai.

În intervalul 5 - 9 mai, aversele vor fi mai frecvente, izolat mai însemnate cantitativ. În celelalte zile, instabilitatea atmosferică se va manifesta pe spaţii restrânse, în orele după-amiezelor, prin ploi de scurtă durată.



În Maramureş, în primele zile ale intervalului, valorile termice vor fi în creştere treptată, astfel că vremea va deveni caldă, cu medii ale maximelor de 23 - 25 de grade şi ale minimelor de 8 - 11 grade. În perioada 5 - 9 mai, vremea se va răcori, urmând a se înregistra temperaturi în jurul mediilor climatologic specifice pentru prima decadă a lunii mai, cu valori diurne de

17 - 20 de grade şi nocturne de 5 - 8 grade, mediat pe regiune. Apoi, până la sfârşitul intervalului de referinţă, este estimată o creştere semnificativă a temperaturii aerului spre valori cu mult peste ce ar fi normal în prima jumătate a lunii mai. Pe parcursul celor două săptămâni de prognoză, în orele după-amiezelor instabilitatea atmosferică se va manifesta prin ploi de scurtă durată. În intervalul 5 - 9 mai aversele vor fi mai frecvente, posibil chiar însemnate cantitativ.



În zona Moldovei, încălzirea vremii va fi semnificativă pe parcursul primei săptămâni, astfel că temperaturile se vor situa cu mult peste cele normale la început de lună mai. Vor fi, în medie, maxime de 22 la 27 de grade şi minime de 7 - 13 grade. Între 7 şi 10 mai, vremea se va răcori, devenind în general apropiată de specificul climatologic al perioadei, cu valori diurne de 17 la 21 de grade şi nocturne de 5 - 9 grade, în medie regională. Apoi, până la sfârşitul intervalului de referinţă, este estimată o încălzire accentuată a vremii. Ploi pe arii mai extinse, moderate cantitativ vor fi cu o probabilitate mai mare în perioada 6 - 9 mai. În restul intervalului instabilitatea atmosferică se va manifesta în unele după-amieze prin ploi de scurtă durată, cu caracter local.



În Dobrogea, vremea va fi în încălzire chiar din primele zile ale lunii mai, iar valorile, relativ constante în mare parte a intervalului de referinţă, se vor situa peste cele climatologic specifice, cu precădere în partea continentală a regiunii, cu maxime de 20 - 24 de grade şi minime de 10 - 13 grade Celsius , în medie. Spre sfârşitul celor două săptămâni, este estimată o

creştere semnificativă a temperaturii aerului. Probabilitatea de apariţie a ploilor va fi mai ridicată în intervalul 6 - 9 mai.



În Muntenia, pe parcursul primei săptămâni de prognoză, vremea se va încălzi apreciabil, fiind de aşteptat valori termice cu mult peste cele normale la început de lună mai, cu medii ale maximelor de 23 - 27 de grade şi ale minimelor de 8 - 12 grade. O uşoară răcorire a vremii este posibilă în perioada 8 - 10 mai, când temperaturile vor fi mai apropiate de cele climatologic specifice, cu valori diurne de 18 - 22 de grade şi nocturne de 6 - 10 grade Celsius, mediat pe regiune. Apoi, până la sfârşitul intervalului de referinţă, este estimată o creştere semnificativă a temperaturii aerului spre valori cu mult peste ce ar fi normal în prima jumătate

a lunii mai. Probabilitatea de apariţie a ploilor va fi mai ridicată în intervalul 6 - 9 mai.



În zona Olteniei, în primele zile ale intervalului, valorile termice vor fi în creştere, astfel că vremea va deveni caldă, cu medii ale maximelor de 23 - 27 de grade şi ale minimelor de 10 - 13 grade. În perioada 6 - 10 mai, este posibilă o răcorire uşoară a vremii, urmând a se înregistra temperaturi mai apropiate de cele climatologic specifice pentru prima decadă a lunii mai, cu

valori diurne de 19 - 24 de grade şi nocturne de 7 - 11 grade, mediat pe regiune. Apoi, până la sfârşitul intervalului de referinţă, este estimată o creştere semnificativă a temperaturii aerului spre valori cu mult peste ce ar fi normal în prima jumătate a lunii mai.

Pe parcursul celor două săptămâni de prognoză, în orele după-amiezelor instabilitatea atmosferică se va manifesta prin ploi de scurtă durată. În intervalele 4 - 5 mai şi 6 - 9 mai aversele vor fi mai frecvente, izolat însemnate cantitativ.



La multe, încălzirea vremii va fi semnificativă în primele zile din luna mai, astfel că temperaturile se vor situa cu mult peste cele normale în această perioadă din an. Vor fi, în medie, maxime de 12 la 17 grade şi minime de 2 - 7 grade Celsius. Între 6 şi 10 mai, vremea se va răcori, devenind în general apropiată de specificul climatologic al perioadei, cu valori diurne de 10 la 14 grade

şi nocturne de 0 - 5 grade, în medie. Apoi, până la sfârşitul intervalului de referinţă, este estimată o încălzire substanţială a vremii.

Ploi pe arii extinse şi în cantităţi local însemnate vor fi cu o probabilitate mai mare în perioada 4 - 9 mai. În restul intervalului instabilitatea atmosferică se va manifesta după-amiaza prin ploi de scurtă durată, cu caracter local.



Estimările sezoniere sunt realizate de Centrul European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia, şi au un grad de realizare de aproximativ 60%. www.agerpres.ro