Prognoza meteo. Unde ninge in weekend

Sâmbătă (17 februarie)

Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât mediile climatologice specifice acestei perioade în regiunile sud-vestice şi sudice şi apropiate de acestea în restul teritoriului. Ziua, cerul va fi temporar noros şi doar izolat, cu precãdere în zona Carpaţilor Orientali, va ninge slab.

În cursul nopţii nebulozitatea se va accentua treptat în toatã ţara şi pe arii relativ extinse vor fi precipitaţii slabe în vest, în centru, în nord, precum şi în zonele de deal şi de munte din rest. Acestea vor fi sub formã de ninsoare în zona montanã, în Maramureş, Transilvania şi Moldova, mixte în Crişana, nordul Olteniei şi al Munteniei şi predominant sub formã de ploaie în Banat. Vor fi condiţii de polei sau gheţuş. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri în a doua parte a intervalului în zona Munţilor Banatului şi în Carpaţii Meridionali. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 şi 11 grade, iar cele minime, în general, între -8 şi 2 grade. Izolat va fi ceaţã.

Duminică (18 februarie)

Vremea va fi în general închisã, iar valorile termice se vor situa în jurul celor normale la aceastã datã. În prima parte a intervalului vor fi precipitaţii sub formã de ninsoare la munte şi în Maramureş, mai ales sub formã de ninsoare în Transilvania şi Moldova, mixte în Crişana şi predominant sub formã de ploaie în Banat şi pe arii restrânse în celelalte regiuni. În cea de a doua parte a intervalului, temporar, precipitaţii se vor semnala în jumãtatea de sud-est a ţãrii, astfel: ninsori în zona montanã, îndeosebi ninsori în Transilvania şi Moldova şi mixte în rest. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri pe crestele montane, iar noaptea local în sudul Moldovei şi Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra între -1 grad în jumãtatea de nord a Moldovei şi 7 grade în Lunca Dunãrii, iar cele minime se vor situa între -7 şi 3 grade, cu cele mai scãzute valori în Maramureş. Izolat va fi ceaţã.

Luni (19 februarie)

Valorile termice se vor menţine în jurul mediilor multianuale specifice acestei date. Cerul va fi mai mult noros. Se vor semnala precipitaţii la munte, în regiunile sud-vestice, sudice şi izolat în restul teritoriului. Acestea vor fi sub formã de ninsoare în zonele de deal şi montane şi mixte în rest. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri la munte şi local în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 şi 7 grade, iar cele minime, în general, între -8 şi 2 grade, cu cele mai coborâte valori în nordul Moldovei.

Antena 3