Se schimbă vremea! Meteorologii anunţă ploi, vijelii şi fenomene periculoase timp de 24 de ore!

În următoarele 24 de ore, în România este valabilă o avertizare de ploi şi vijelii. De asemenea, până diseară, la ora 18.00, este valabilă o avertizare cod portocaliu de inundaţii pe mai multe râuri din ţară.

Astfel, potrivit meteorologilor, până mâine dimineaţă, va ploua în jumătatea de vest a țării, în regiunile estice, sudice și centrale.Ploile vor avea și caracter de aversă și vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

La munte vor predomina ploile, favorizând topirea stratului de zăpadă.

Cantitățile de apă vor depăși local 15...20 l/mp și izolat, mai ales în Oltenia, Banat, Transilvania și Moldova, precum și în zona montană, 30...35 l/mp.

Cod portocaliu de inundaţii în România

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis şi avertizări cod galben şi cod portocaliu de inundaţii pe mai multe râuri din ţară.

Vizate sunt bazinele hidrografice Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Someşul Mare, Mureş, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Drincea, Desnăţui, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Siret.

Vremea 13 martie în ţară

Vremea va fi în general instabilã, dar se va menţine caldã. Ploi in estul, sud-estul, centrul, nordul ţãrii şi la munte; cantitãţile de apã vor depãşi local 15...20 l/mp şi izolat, mai ales în Moldova şi în estul Transilvaniei, 30...35 l/mp.

Ploile vor avea şi caracter de aversã şi vor fi însoţite, pe arii restrânse, de descãrcãri electrice. La munte, în special la altitudini de peste 1800 m, precipitaţiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri în sud, în est, la munte şi pe spaţii mici în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 7 şi 17 grade, iar cele minime se vor situa între 2 şi 8 grade.

Vremea 14 martie în ţară

Vremea va fi în continuare caldã pentru aceastã datã. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 şi 18 grade, iar cele minime se vor situa între -1 şi 7 grade. Cerul va fi temporar noros şi vor fi ploi de scurtã duratã şi posibil descãrcãri electrice, local în centrul, sudul, estul ţãrii şi izolat în restul teritoriului. La munte precipitaţiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, local cu intensificãri ziua, mai ales în est, în sud şi la munte.

Vremea 15 martie în ţară

Usoara racire, temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 8 şi 16 grade, iar cele minime se vor situa între -2 şi 8 grade, mai scãzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -7 grade. Cerul va avea înnorãri temporare, iar local va ploua slab, ziua mai ales în jumãtatea de est a teritoriului, iar noaptea cu precãdere în vest şi sud-vest.

La munte precipitaţiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri pe crestele montane, iar în cursul zilei şi în regiunile sudice şi sud-estice. Noaptea, mai ales în sud-est vor fi condiţii de ceaţã. Spre weekend se raceste in majoritatea zonelor, mai accentuat in nord, centru, est, posibile ninsori in Moldova, Munte; vant in est, sud-est, munte - accentuant senzatia de frig (aceste fluctuatii termice afecteaza si agricultura) http://www.observator.tv