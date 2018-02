Șefa ANM explică de ce ciclonul cu aer polar a lovit România. „Va ține până spre sfârșitul primei decade a lunii martie”

Karina Knapek/Intact Images

Florinela Georgescu, directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat marți, la B1 TV de ce România a fost lovită de ger și ninsori abundente la finalul lunii februarie, când aproape nimeni nu se mai aștepta să vină iarna.

”Eu am început toate explicațiile pe care le-am dat în aceste zile cu remarca că probabil doar meteorologii mai credeau că mai vine iarna au adevărat. Și să știți că chiar am crezut că iarna aceasta nu va trece fără măcar un episod cu adevărat de vreme severă pe partea de sud a țării și cu un episod de ger mai simțitor.

Ceea ce se întâmplă acum la noi în țară trebuie privit și explicat într-un context mai larg care cuprinde toată emisfera nordică. Manifestarea de vreme de la noi este un efect a ceea ce se întâmplă deasupra calotei arctice. Vorbim despre o încălzire foarte puternică undeva foarte sus, pe la 30 de kilometri altitudine, în stratosferă, care are ca și consecință perturbarea circulației firești a acelui jet polar de care tot se vorbește în ultimele ierni.

De regulă, acest curent de vânturi foarte puternice reușește să țină aerul foarte rece în zona polară. Fără să existe o explicație foarte clară, se cunoaște deja consecința. Iar consecința este că în loc să avem vânturile puternice dinspre vest spre est, care țin aerul rece la Pol, vânturile încep să se rotească și să aibă o componentă estică, deci să vină spre Europa dinspre Siberia, exact acolo unde în această perioadă a anului sunt masele de aer cele mai reci. Iar acest aer foarte rece a invadat toată Europa.

E un eveniment în desfășurare, anticipat a ține până spre sfârșitul primei decade a lunii martie. Și va mai fi o consecință, aceea că în sudul Europei se așteaptă precipitații mai abundente. Noi suntem undeva la limita acestor precipitații abundente și avem aceste ninsori. Suntem, practic, în zona unde se luptă aerul foarte rece și zona care are mai multe precipitații dinspre Mediterana. Este un fenomen mai rar care se întâmplă la nivel continental”, a explicat Florinela Georgescu.