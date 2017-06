Chefii Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu au început filmările pentru cel de-al patrulea sezon „Chefi la cuțite”. Și pentru că fiecare dintre ei a câștigat deja câte un sezon, miza noii ediții a emisiunii este acum și mai mare: chefii vor face tot posibilul pentru a-și adjudeca această competiție. Concurenți de toate vârstele și meseriile se perindă prin fața celor trei în etapa cea mai savuroasă a show-ului, jurizarea pe nevăzute. „Am revenit la filmări și chiar din prima zi am avut parte de surprize la degustare, am întâlnit personaje surprinzătoare, am pus pariuri între noi, iar Bontea parcă n-a mai ghicit ca în alte dăți cine se ascunde în spatele farfuriilor, așa că l-am trecut la cratiță, în culise, ca pedeapsă”, glumește chef Scărlătescu.

La rândul lui, chef Dumitrescu are o problemă: „De când a slăbit Scărlătescu nu știu ce i-a apucat pe concurenți, dar cei mai mulți dintre ei ne-au adus preparate vegetariene sau salate foarte light. Chiar mi-e dor de o bucată de carne”, spune acesta amuzat. Și pentru că etapa jurizării pe nevăzute vine cu multe degustări, chefii sunt din nou ținuți sub observație de Gina, care îi cântărește în fiecare dimineață. „Ce să vă spun, la Scărlătescu veți vedea cea mai mare schimbare, mai ales că sezonul ăsta și-a propus să ne surprindă cu un look nou, veți vedea din toamnă. Florin și Sorin trebuie acum să țină pasul cu el, așa că le-am pregătit în culise toate condițiile pentru a se simți ca la sala de sport”, spune prezentatoarea emisiunii.

„Chefi la cuțite” revine la Antena 1 din această toamnă.