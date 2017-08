Bihor:Concurs de frumusețe canină cu peste 1500 de rase din peste 15 țări la Oradea

Peste 1.000 de câini din 120 de rase, care vor veni cu stăpâni din 15 ţări europene vor participa, sâmbătă şi duminică, la concursul de frumuseţe canină Oradea Dog Show, organizat de Asociaţia Chinologică Metropolitană Oradea.



'Vom avea trei expoziţii, două naţionale şi una internaţională, în cadrul cărora câinii pot obţine titlul de Campion România. Aceste expoziţii contează pentru Campionatul naţional al României şi pentru Campionatul internaţional', a declarat, pentru AGERPRES, Călin Mitra, preşedintele asociaţiei.



Competiţiile vor avea loc la Ştrandul cu valuri din Băile 1 Mai, unde organizatorii au închiriat două corturi mari, cu răcire, pentru a asigura un ambient plăcut participanţilor.



Concursurile vor începe sâmbătă la ora 9,30, respectiv 14,00. Duminică, de la ora 10,00, va avea loc ultima competiţie. Câinii premiaţi (stăpânii lor) vor primi cupe, iar a doua zi, la concursul internaţional, premiaţii vor primi rozete şi mâncare de câine.



'Câinii au nevoie de aceste concursuri pentru evaluările pe care le primesc pentru a fi mai bine apreciaţi în domeniul reproducţiei. În general, creşterea câinilor nu este o ocupaţie pe care o face oricine, iar cei care o fac sunt implicaţi în selecţia lor, un rol important având premiile obţinute, care confirmă valoarea acestor câini,' a declarat Mitra.



Evaluările câinilor vor fi făcute de o echipă de şapte arbitri internaţionali, doi din Italia, doi din Serbia, din Ungaria şi România, persoane calificate, cu multă experienţă.



Anul trecut, cel mai frumos câine al expoziţiei a fost desemnat un exemplar din rasa Samoyed, rasă rusească, una dintre cele mai vechi şi mai pure rase canine recunoscute în prezent.



Competiţia de la Oradea are o tradiţie de mulţi ani, numărul câinilor participanţi fiind din ce în ce mai mai mare de la an la an. La ediţia din 2016 a Oradea Dog Show au concurat în jur de 800 de câini.



Concursul va avea intrare liberă pentru copii, dar adulţii vor avea de plătit un bilet de 10 lei, pentru a acoperi cheltuielile organizatorilor, alături de contribuţiile proprii ale membrilor asociaţiei şi de la sponsori.