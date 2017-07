Cele mai atrăgătoare destinații de shopping din lume

Shopping la Milano, Paris sau Londra. Mulți visează la acest lucru, alții îl consideră o fiță a oamenilor bogați, iar unii îl practică fără să stea pe gânduri. Turismul de shopping nu este ceva nou pentru români și nici ceva foarte costisitor dacă știi să îmbini perioada reducerilor din magazine cu ofertele de zbor. Uneori reducerile din marile magazine ale capitalelor europene sunt mai mari decât în România.

Ia pulsul modei la Milano

Se spune despre Milano că este capitala modei din lume și asta pentru că de aici au plecat marii creatori. În Milano se găsește Şcoala de Fashion şi Design și tot aici are loc anual Săptămâna Modei și summitul global de Fashion. De aici se dă tonul în moda mondială. Tocmai de aceea Milano are cea mai lungă stradă cu magazine din Europa: Corso Buenos Aires. Alte zone apreciate de turiști pentru cumpărături sunt galeria Vittorio Emanuele II unde veți găsi magazinele caselor de modă de lux, dar și strada cu același nume cu magazine pentru toate buzunarele.

Mijlocul și finalul verii reprezintă perioada cu reduceri în întreaga lume pentru că urmează promovarea colecțiilor de toamnă.

Reducerile din marile magazine depășesc 50% și pot ajunge chiar la 70%. Europa găzduiește unele dintre cele mai mari malluri cu branduri de lux.

Cel mai mare mall din Europa

Palatul Buckingham, Catedrala Westminster, London Eye, Sea Life, Big Ben și multe altele se află pe lista obiectivelor de vizitat când ajungi la Londra. Dar ce spui despre cel mai mare mall din Europa? Londra este cu siguranță paradisul iubitorilor de shopping. Complexul Westfield deține 300 de magazine, 70 de baruri și restaurante și 17 cinematografe 3D. Westfield este un adevărat oraș al cumpărăturilor care are atât magazine de lux cât și branduri accesibile tuturor buzunarelor. Asigurați-vă cel puțin o zi pentru cel mai mare mall din Europa.

Nisipuri și prețuri fierbinți

Dacă cel mai mare mall din Europa nu este suficient, atunci puteți să vă pierdeți în vâltoarea cumpărăturilor în Dubai. Complexul Dubai Mall are de patru ori mai multe magazine decât Westfield din Londra și prețuri pentru toate buzunarele. Este locul perfect unde poți îmbina cumpărăturile cu distracția. În Dubai Mall o să găsești unul dintre cele mai mari acvarii din lume, peste 1200 de magazine și o cascadă artificială. Să zicem, teoretic, că Dubai Mall nu e suficient pentru sesiunea de shopping. Atunci ai la dispoziție alte malluri la fel de grandioase precum Mall of the Emirates, un complex ce cuprinde și un parc tematic pentru familii, dar și un ski resort. Da, poți merge să schiezi chiar în Dubai. Pârtia are 400 de metri și o diferență de nivel de 60 de metri, și tot aici sunt și pârtii pentru săniuș sau bob. Pe lista mallurilor se mai află BurJumam, Dubai Outlet Mall și Ibn Battuta Mall. Mallurile din Dubai sunt atât de mari încât s-au inventat taxiurile care să te ducă de la un magazin la altul.

Dacă tot ajungeți în Dubai ar fi păcat să nu luați și pulsul piețelor. În Deira, partea veche a orașului, veți găsi piața de mirodenii și de aur. Se spune că în vitrinele magazinelor de aici atârnă 10 tone de aur.

Îndrăgostiți de cumpărături

Paris, orașul îndrăgostiților, dar și al iubitorilor de shopping. Parisul este altă capitală celebră pentru magazinele luxoase și pentru evenimentele de fashion cunoscute în întreaga lume. Unde este locul ideal pentru cumpărături în Paris? Celebrul Champs Elysses, dar şi Bulevardul Haussmann, bulevardele Saint Germain şi Saint Michel şi Avenue des Ternes.Te vei pierde, cu siguranță, și în galeriile comerciale de renume precum Galeries Lafayette sau Galeriile Printemps.

De la mall, la piața de second-hand

Roma este una dintre cele mai ieftine destinații europene. Bilete de avion și cazare ieftine, vreme bună și muzee în aer liber. Pe Via Corso vei găsi principala zonă de shopping din capitala Italiei. Magazinele se înșiră aici cu branduri pe toate gusturile. Dacă preferați chilipirurile, atunci târgul Porta Portese, care are loc în fiecare duminică, este locul ideal pentru tine. Te poți târgui cu napoletanii pentru haine second-hand, veselă sau chiar păsări vii. Târgul este animat, așa că ai grijă de telefon, ceasul luxos sau ce alte obiecte de valoare ai cu tine.

New York, New York

New York este o destinație scumpă pentru români, dar dacă tot reușești să ajungi acolo, de ce să nu faci și niște cumpărături. Fifth Avenue este locul ideal dacă ai bani pe card, iar Upper East Side este pentru cei care caută reduceri. În buticurile de aici vei găsi haine de lux second-hand cu etichetele originale. Comercianți bogați și femei plictisite de hainele lor își lasă lucrurile la vânzare și primesc înapoi jumătate din banii cu care s-au vândut. Nu degeaba se spune că bogații sunt zgârciți.

ORAȘELE MODEI

Milano – zboruri de la 15 euro;

Londra – zboruri de la 32 de euro;

Dubai – zboruri de la 205 euro;

Paris – zboruri de la 47 de euro;

Roma – zboruri de la 16 euro;

New York – zboruri de la 425 de euro;

Barcelona - zboruri de la 64 de euro;

Lisabona – zboruri de la 70 de euro;

Istanbul – zboruri de la 62 de euro;

Răsfăț în Barcelona și Lisabona

Capitalele fierbinți Barcelona și Lisabona sunt căutate pentru soarele strălucitor, dar și pentru districtele de cumpărături cunoscute în lumea întreagă. Printre centrele comerciale recunoscute din Barcelona se numără Las Arenas, Diagonal Mar și El Corte Ingles. La capitolul delicii culinare poți da o tură și prin piața La Boqueria, pentru migdale, cireșe și alte bunătățuri. Dacă preferi Lisabona, atunci zonele renumite de shopping sunt Baixa, Chiado, Santos și Bairro Alto. Veți găsi în aceste districte de la branduri cunoscute, la magazine de design și librării. Nici de aici nu lipsesc faimoasele piețe și talciocuri unde poți negocia.

Super mall-urile din Asia

Când vine vorba de cele mai mari malluri din lume, Asia conduce detașat. Mallurile din China sau Filipine depășesc 500 de mii de metri pătrați, însă nu toate sunt ocupate de vânzători în proporție de 100%. New South China Mall, cu o suprafață de peste 600 de mii de metri pătrați, a fostani de zile un mall fantomă, pentrucă nu a atras chiriași. Abia de anul trecut activitatea mallului a început să cunoască un ritm normal.

CELE MAI MARI MALLURI DIN LUME

New South China Mall (China) - 660.000 de metri pătraţi;

Golden Resources Mall (China) - 557.000 de metri pătraţi;

SM City North EDSA (Filipine) - 498.000 de metri pătraţi;

SM Megamall (Filipine) - 474.000 de metri pătraţi;

Isfahan City Center (Iran) - 465.000 de metri pătraţi;

1 Utama (Malaysia) - 455.000 de metri pătraţi;

Persian Gulf Complex (Iran) - 450.000 de metri pătraţi;

Central World (Thailanda) - 429.000 de metri pătraţi;

Istanbul Cevahir Mall (Turcia) - 420.000 de metri pătraţi;

Prin bazarurile Instanbulului

Dacă vă place să vă târguiți prin bazaruri, atunci Istanbul este destinația ideală. Mirodenii, covoare, șaluri, geci de piele, tricouri de firmă și multe altele veți găsi în faimoasele bazaruri turcești. Vânzătorii nu vă vor lăsa să treceți așa ușor de taraba lor. Vă vor invita la un ceai și vor începe, pe furiș, o negociere la sânge pentru produsele lor.