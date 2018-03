Cele mai frumoase mici destinații din Europa care merită văzute

Vara asta ti-ai propus sa te tii departe de aglomeratia si agitatia din marile orase turistice. Roma parca nu mai are acelasi farmec ca prima data, in Atena nu ai loc nici sa arunci un ac, iar plajele insorite din Spania sunt atat de galagioase incat iti piere tot cheful de viata. Afla ca Europa are mai mult de oferit decat capcane turistice si restaurante foarte scumpe in marile orase. In articolul de mai jos, iti vom prezenta cateva orase mai mici dar fermecatoare din Europa.

Soller, Mallorca

Situat intr-o vale luxurianta de portocali din Mallorca, Spania, Soller este bine ascuns ochilor iscoditori ai turistilor. Te va incanta cu micile baruri vintage de tapas, o selectie fina de magazine cu produse de patiserie, inghetata de productie locala si suc de portocale proaspat stors. Cand vizitezi Soller, te vei bucura in liniste de arhitectura modernista extravaganta. Biserica Sfantului Bartolomeu domina piateta centrala iar pe langa asta mai poti vizita si La Poasda de Ca’n Prohom, La Casa de la Luna sau La Posada de Montcaire.

Portree, Scotia

Situat pe o insula a Scotiei, Portree este un mic orasel care se bucura de statutul de centru cultural si port prosper. Una din principalele atractii ale orasului este Centrul Aros, castigator de numeroase premii, care inca ofera posibilitatea de a urmari piese de teatru, concerte si filme. Pe langa asta, orasul iti ofera numeroase alte activitati precum calaritul sau plimbarile cu barca.

Colmar, Franta

Colmar este un mic oras din Franta, bine ascuns printre podgorii. Cum vei pasi in Colmar, vei fi incantat de casutele traditionale, canale, decoratiunile florale si de intreaga selectie excelenta de vin. Pe tot parcursul vacantei tale te vei bucura de atmosfera atat de placuta si prietenoasa a Alasaciei, concentrata in acest oras traditional.

Hallstatt, Austria

Hallstatt este un loc atat de impresionant incat China si-a creat propria copie. Acest mic orasel din Austria a inceput ca un sat de mineri. Pe parcursul anilor, a devenit un satuc boem de langa lacul cu acelasi nume. Arhitectura si faptul ca este considerat una dintre primele asezari umane din Europa i-au asigurat o pozitie in Patrimoniul UNESCO.

Sintra, Portugalia

Sintra este un mic oras pitoresc ascuns printre padurile de pin ale Serra de Sintra. Climatul racoros si pozitionarea sa au atras nobilimea portugheza, iar astazi oraselul se bucura de case si vile vechi, dar si de palate si gradini decorative. Sintra este un oras colorat si vesel care te va imbia cu o multime de monumente istorice dar si cu micile sale buticuri boeme si primitoare.

Bled, Slovenia

Bled este un mic orasel din Slovenia aflat pe o insula in mijlocul lacului cu acelasi nume. Asa ca daca esti genul de turist care cauta liniste si pace, Bled va fi perfect pentru tine. Te vei relaxa intr-unul din izvoarele termale, bucurandu-te in acelasi timp de aerul proaspat de munte. Iar pentru o iesire romantica, iti recomandam sa vizitezi batranul castel de unde poti admira intregul orasel.

Reine, Norvegia

Reine este un loc cu totul si cu totul special. Daca vreodata ai simtit nevoia sa fugi de aglomeratie si sa te relaxezi intr-un mic sat pescaresc, Reine este destinatia perfecta. Situat in Arhipelagul Lofoten si avand o populatie de doar 300 de oameni, acest mic orasel te va incanta cu casutele sale colorate si bucataria traditionala atat de delicioasa. Iti recomandam sa nu ratezi nici Aurora Boreala. Va fi o priveliste de neuitat.http://www.observator.tv