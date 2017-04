Cu ce se laudă România la târgurile internaționale de turism

emicristea/Getty Images/iStockphoto Viscri village is a saxon rural commune with fortified church in Transylvania, landmark of Romania. Viscri village is a saxon rural commune with fortified church in Transylvania, landmark of Romania. Vezi galeria foto





Când spunem România, spunem Dracula, cel puțin pentru turiștii străini. Țara noastră atrage străinii datorită faimoasei legende și a castelului în care ar fi domnit acesta. Sunt câțiva turiști care mai vin pe urmele Prințului Charles în inima Transilvaniei, deși avem munți și mare, câmpii și o superbă Deltă a Dunării, orașe înțesate de cultură și sate bogate în tradiții unice în lume. Hotelierii și oamenii locului au înțeles că trebuie să ofere serviciile de calitate, iar promovarea României trebuie făcută mult mai profesionist.

Țara noastră a fost prezentă la mai multe târguri internaționale de turism în prima parte a anului. Cea mai importantă apariție a fost la Salonul Mondial de Turism de la Paris, din martie, unde România a fost invitată de onoare și s-a prezentat cu destinații cu accent pe tradiție și folclor autentic. Francezii au putut descoperi frumusețile cântecului și jocului românesc. La standul României au fost prezenţi membrii Grupului Iza care au continuat campania de promovare a Maramureșului, Gorjul lui Brâncuși a fost reprezentat de Taraful de la Târgu Jiu.

Deținem o treime din rezervele de ape minerale ale Europei. Trebuie să punem cât mai mult în valoare acest domeniu și să aducem mai mulți turiști și să legăm în același timp cu turismul cultural pentru că o concentrare foarte mare a turismului cultural și istoric este tot în zona centrală a României. Mircea Titus Dobre, ministrul Turismului

Vrem să cucerim Germania și Elveția

Un pas important în promovarea României este intrarea pe piața din Germania și Elveția. Nemții care vin la tratament în țara noastră beneficiază de reduceri substanțiale oferite de statul german. “Există o creștere, în general, și a turiștilor germani. Ne interesează și vrem să ne axăm pe piața din Germania, Austria, Elveția. De aceea am și decis ca la anul să fim țară parteneră la Târgul de la Zurich. Asta înseamnă că România este promovată în Elveția cu şase luni înainte de începerea târgului. Începând din 1 iulie 2017 şi până în ianuarie 2018, România va avea o promovare foarte mare în Elveția și ne interesează foarte mult această zonă pentru că împreună cu cei de pe sectorul balneo trebuie să atragem cât mai mulți cetățeni din Germania, în special, unde sunt case de asigurări de sănătate privată, dar și de stat, care decontează cheltuielile cu tratamentele nemților pe teritoriul României”, a declarat Mircea Titus Dobre, ministrul Turismului, în exclusivitate pentru Jurnalul Național.

Transilvania şi Delta, cele mai cunoscute

Cele mai cunoscute destinații pentru străini sunt Transilvania și Delta Dunării. Ministrul Turismului spune că, cel puțin cât va fi el în funcție, nu va promova doar o anumită zonă. Ministerul intenționează să pună accent și pe destinațiile mai puțin cunoscute de cei din afara țării, în special la partea de turism cultural și istoric. “Turismul cultural și istoric cred că este unul dintre cele mai dezvoltate segmente față de multe alte țări din Europa. Avem foarte multe UAT-uri care și-au pus în practică o bună strategie de dezvoltare și de marketing pentru a-și pune în valoare tot ce au mai bun în respectivele județe. Turismul balneo și turismul cultural sunt concentrate în cea mai mare parte în centrul României și aici este un avantaj foarte mare. Avem absolut tot ce dorim în această țară, dar trebuie să știm să vindem mult mai bine.”, mai spune ministrul Turismului.

Transilvania este intens promovată de Prințul Charles care are mai multe proprietăți în România. Viscri este un sat de lux, ce își păstrează autenticitatea, însă oferă turiștilor confort la nivel înalt. O noapte într-o casă de oaspeți din Viscri costă aproximativ 163 de lei pe noapte. Satele săsești și castelul lui Dracula sunt preferințele străinilor. La fel, mulți au auzit de spectacolul naturii oferit de Delta Dunării. Un alt loc unde natura se îmbină cu luxul. Sate de vacanță, simple case dunărene sau resorturi de 4 și 5 stele, toate se găsesc de-a lungul Dunării. O zonă de interes, dar care poate fi în creștere, este reprezentată de stațiunile balneo. Unele s-au dezvoltat, altele au rămas în paragină, deși pe vremuri au fost perle ale turismului românesc. Asta în condițiile în care România deține o treime din rezervele minerale ale Europei. Ofertele pentru băi pornesc și de la 50-60 de lei pentru o noapte.

Autenticitate, folcor și tradiții

Hotelierii și oamenii din zonele turistice au înțeles că trebuie să-și îmbunătățească serviciile, iar perioada pensiunilor cu termopane s-a dus. Se pune accent pe autenticitate, folcor și tradiții unice. Mulți administratori ai unităților de cazare oferă și diverse experiențe la pachet. Pe lângă un loc de dormit primim acum și plimbări cu trăsura, echitații, degustări de vinuri, dulcețuri, mâncăruri tradiționale, învățăm diverse tehnici de la meșteri populari etc.

În ce investim

România are un potențial uriaș în atragerea turiștilor pe sectorul balneo în tot timpul anului, dar putem atrage mai mulți și în sezonul rece la schi. Avem zonă montană foarte bine reprezentată, dar infrastructura pentru practicarea sporturilor de iarnă mai necesită multe îmbunătățiri. Ministerul Turismului are aprobați pentru anul acesta 25 de milioane de lei pentru finalizarea a cinci obiective importante. Este vorba de trei domenii schiabile (Voineasa, Straja și Câmpulung Moldovenesc), centrul balneo din Borsec și centrul de kinetoterapie de la Govora. Tot la capitolul investiții, ministerul mai are de finalizat până la 1 iulie 2017 masterplanul de investiții în turism care va fi adoptat printr-o Hotărâre de Guvern. De asemenea, autoritățile lucrează la o strategie de promovare-dezvoltare care să fie valabilă doar doi ani, fiind vorba de un domeniu dinamic.

TVA de 9% în turism

Ministerul Turismului a cerut deja reducerea TVA-ului la 9% pentru agențiile de turism. Impactul financiar nu va fi unul foarte mare, spun patronii de agenții, dar este un sprijin ce va duce la creșterea turiștilor străini și a încăsarărilor. “Noi am început de acum trei ani să acordăm niște facilități fiscale în acest domeniu de activitate prin reducerea TVA începând de la pachetele de servicii turistice, începând de la partea de alimentație publică, avem introducerea impozitului specific începând cu 1 ianuarie 2017. S-au făcut niște pași, am făcut un material și am trimis către Ministerul de Finanțe care la rândul lui să trimită mai departe către Comisia Europeană în așa fel încât inclusiv la partea de vânzări de pachete de servicii turistice, adică pentru agenții, să se reducă TVA la 9%. Facem niște pași importanți astfel încât domeniul turismului să devină un domeniu prioritar al României”, spune ministrul Mircea Titus Dobre.

Am început să vindem. Din informațiile noastre, până în acest moment, în această perioadă din 2017, lucrurile merg mult mai bine. Am avut discuții cu Federațiile Patronale și asociațiile de profil, care mi-au spus că se vede o îmbunătățire în ceea ce privește numărul de turiști pe teritoriul României, dar încă nu avem o statistică exactă. Mircea Titus Dobre, ministrul Turismului

RELAXARE ÎN DELTA DUNĂRII

Case lacustre

298 de lei – 349 de lei/noapte 2 persoane;

Mic dejun – Cină;

Reducere închiriere bărci;

Sat de vacanță și experiență safari;

270 de lei/noapte/persoană;

3 mese/zi;

Excursii în zonă 60 de lei – 300 de lei/persoană;

Resort 4*

Bungalow 347 lei – 397 lei/noapte/2 persoane;

Resort cu vile

Camere hotel 110 lei – 145 lei/noapte/persoană;

Vile 150 lei – 185 lei/noapte/persoană;

Mic dejun;

Acces gratuit la piscine, în sala de fitness, terenuri sportive;

Biciclete gratuite;

REFACERE LA BĂI

Hotel 2* la Băile Felix – de la 64 de lei;

Hotel 3* la Băile Herculane – de la 104 lei;

Hotel 3* la Amara – 84 de lei;

Hotel 3* la Moneasa - de la 59 de lei;

Hotel 3* la Băile Olănești - de la 63 de lei;

Hotel 3* la Covasna – de la 125 de lei;

Hotel 3* la Slănic Moldova – de la 87 de lei;