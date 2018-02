De ce europenii nu trebuie sa mearga la Moscova

Cetateni ai Europei, nu mergeti la Moscova! Poate credeti ca sunteti bine echipati imbracati cu pufoaice incheiate cu fermoar inalt si incaltati cu ghete inalte. Posibil, dar cu siguranta nu sunteti suficient de rezistenti pentru acest oras. Daca vreti aventura, vizitati Lisabona sau Sankt-Petersburg. Dar nu Moscova, scrie Charlotte Mendelson in paginile cotidianului Financial Times.

Am realizat ca noi, europenii, nu suntem potriviti pentru Moscova decat la aterizarea pe aeroportul Seremetievo, ingropat, parca munti de zapada. Tremurand de frig, mi-am strans si mai tare pe langa trup pufoaica mea ieftina, de care eram foarte mandra, de altfel, privind cu stupoare cum, in jurul mei, ceilalti pasageri purtau cojoace imblanite sau haine de blana cu gulere foarte inalte.

Cu nasurile ascunse in fulare, ei asteptau in tacere. Era cazul sa gust una dintre bomboanele oferite in avion. Nu era rea. Dupa care, din obisnuinta, mi-am aruncat ochii pe hartia in care fusese invelita si unde, intr-o engleza ireprosabila, am citit" "Poate contine urme de oase".

E frig si la Londra. Dar cand un moscovit pleaca la munca, iese din casa cand, dimineata, sunt minus 20, chiar minus 30 de grade, deseori pe ninsoare sau ploaie de gheata. In mijloacele de transport este cumplit de cald, astfel ca trebuie sa-ti scoti haina. Fiecare muzei dispune de garderoba, unde batranele au grija de bocantii si cizmele vizitatorilor. Iar fiecare bar intalnesti un batranel care va ajuta sa va eliberati de cateva randuri de haine.

La Londra sau in foarte multe orase europene, traversam agale strazi inguste. La Moscova, pentru a trece pe partea cealalta, trebuie sa infrunti zece benzi de circulati, ocupate pana la refuz de lumuzine si masini scumpe. Noi oftam si bombanim cand trebuie sa mergem acasa de sarbatori. Aici, sunt oameni ale caror familii traiesc in Orientul Indepartat, la zece ore cu avionul.

Si inca un lucru fascinant descoperit la Moscova de autoarea acestui adevarat jurnal de calatorie. "Arhitectura. Si nu ma refer aici la uriasele monumente de gentul statuii de 25 de metri a "Muncitorului si taranului". Nu, uimitoare sunt dimensiunile blocurilor de locuinte. Cladiri cu 20 de etaje, grupate cate 6 sau 12 in jurul unui parc maricel si care, la fiecare etaj, gazduiesc cate 10 apartamente. Sau cladirile de birouri, stralucitoare si care seamana cu "Steaua mortii". Sau zidurile Kremlinului de pe malul raului Moscova", continua Mendelson.