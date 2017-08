Destinația săptămânii. Cancun, descoperă cele mai frumoase plaje - Nu se publica

candu/Getty Images/iStockphoto Pool at an exclusive resort Pool at an exclusive resort





Dacă vă planificați o vacanță tropicală, atunci Cancun este alegerea ideală. Orașul paradisiac este mereu cald iar apa are o temperatură de 28 de grade în timpul verii. Stațiunea aparține de statul mexican Quintana Roo și este ca un magnet pentru turiști. Aici veți găsi faimoasele ruine Maya, plaje fascinante scăldate de Marea Caraibilor și o junglă bogată. De asemenea, al doilea dintre cele mai lungi recife de coral din lume se întinde între litoralul Quintana Roo şl insulele Cozumel şl Mujeres. Playa Delfines este printre cele mai mari plaje ale stațiunii și veți găsi aici mereu pasionați de sporturi acvatice. În vacanța tropicală în Cancun veți putea practica parasailing, jet ski, snorkeling, scufundări și multe altele. Multe dintre hotelurile din Cancun au ieșiri direct pe plajă și oferă servicii all inclusive. Dacă vă plictisiți să stați toată ziua la plajă, atunci puteți achiziționa excursii la ruinele Maya. Așa că dați o fugă la El must de Yucatan, Chichén Itzá, unde veți găsi un vechi oraș mayaș dominat de piramida Kukulkán.