Este printre cele mai sigure capitale europene, dar Bucureștiul nu este promovat suficient

Capitala este insuficient promovată, consideră Răzvan Pîrjol, preşedintele unei asociaţii de promovare-dezvoltare a turismului - Bucharest Tourism Board. "Un prim atu al Bucureştiului este poate lipsa precedentă de vizibilitate sau necunoaşterea, deci este curiozitatea oamenilor de a descoperi noi destinaţii şi cred că astăzi greutatea este să-i aduci o dată. (...) Eu cred că putem defini în trei cuvinte Bucureştiul - verde, curat, sigur. Indubitabil este una dintre cele mai sigure capitale europene astăzi", a afirmat vineri Pîrjol, cu prilejul unei conferinţe dedicate practicilor de marketing online în turism.



În opinia sa, ar trebui să existe centre de informare în puncte importante ale oraşului. "Ar trebui poate regândită partea de semnalizare stradală către diferite obiective turistice pe care oamenii să le descopere", a spus Pîrjol. Potrivit acestuia, numărul restaurantelor din Bucureşti a crescut în fiecare an cu 5%, începând de prin anul 2011, ajungând în prezent la 4.000. "Cred că hotelurile bucureştene astăzi ar trebui să scape de acele imagini de servicii proaste. Cred că avem o paletă foarte interesantă de hoteluri", este de părere preşedintele Bucharest Tourism Board.



Potrivit organizatorilor, invitaţi speciali, bloggeri, vloggeri, instagrameri, jurnalişti de travel, persoane publice pasionate de călătorii a căror activitate este urmărită de milioane de persoane din întreaga lume participă la conferinţa "How to promote the capital of Romania". În afară de această conferinţă, în cadrul "Experience Bucharest", proiect prin care se urmăreşte promovarea Capitalei ţării la nivel mondial prin intermediul persoanelor influente în mediul online din domeniul călătoriilor şi turismului individual, vor avea loc tururi şi experienţe de turism alternativ, petreceri de socializare.



"Experience Bucharest" este un proiect al comunităţii Travel Massive Romania, o organizaţie non-profit internaţională, şi se desfăşoară de vineri până pe 16 mai, la Bucureşti. "Sunt peste 40 de tururi şi experienţe alternative de tot felul, de la vizite ale clădirilor abandonate, vânătoare de comori arhitecturale în Cotroceni, descoperirea parcurilor din Bucureşti pe bicicletă, participarea şi alergarea la maratorul internaţional ce se desfăşoară weekend-ul acesta la Bucureşti", a declarat Tudor Maxim, fondator "Experience Bucharest", scrie Agerpres. Potrivit acestuia, cei 100 de invitaţi pot alege câte patru dintre cele 40 de tururi şi experienţe.