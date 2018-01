Ce vor turistii chinezi cand calatoresc prin Europa?

Nu se uita la bani si adora Europa, in primul rand Franta: anul trecut, peste 12 milioane de chinezi au vizitat Batranul continent, care intentioneaza sa atraga cat mai multi turisti din marele stat asiatic.

Anul turismului Uniunea Europeana - China a fost lansat, vineri, la Venetia. Locul nu a fost ales intamplator: cetatea dogilor este unul dintre simbolurile de pe faimosul drum al matasii si oraslul natal al lui Marco Polo.

Statistic vorbind, din punctul de vedere al turismului in strainatate, China este lider incontestabil, cu 129 de milioane de calatori, adica o cincime din totatul mondial, si cu 216 miliarde de dolari cheltuiti, fata de 123 de miliarde in cazul Satelor Unite.

Iar Europa spera sa profite in continuare de aceasta adevarata mana. In 2017, Europa a primit 12,4 milioane de chinezi, o crestere anuala de 17,5%. O cifra care, potrivit estimarilor Academiei chineze a turismului (CTA), ar urma sa ajunga la 20,8 milioane in urmatorii cinci ani.

"In urma cu cativa ani, chinezii veneau in Europa numai pentru cumparaturi. Acum, ei vor sa contemple natura, sa se bucure de ospitalitatea gazdelor, sa le cunoasca istoria, cultura", a explicat presedintele CTA, profesorul Dai Bin. Festivaluri, cursuri culinare... "Vor sa traiasca experiente personale si sa mearga acolo unde nu intalnesc alti chinezi", a confirmat Eduardo Santander, director executiv al European Travel Commission (ETC).

"Adora gastronomia, muzica, dansurile, cerul albastru... Cei mai muti dintre ei vin din zonele de coasta, deosebit de poluate: ajungand in Europa, unii dintre afla pentru prima data ce inseamna un cer cu adevarat albastru" si sunt "surprinsi ca pot respira fara sa tuseasca", a continuat Santander. Dar pentru a multumi aceasta clientela, trebuie sa intelegi ce vrea, de fapt.

"Dorintele chinezilor sunt simple, ceea ce este minuat", afirma Jacopo Sertoli, presedintele Welcome Chinese, o structura care aproba firmele de turism care corespund tuturor criteriilor. "Un chinez devine cu adevarat fericit daca i se ofera un pahar cu apa calda", adica la temperatura la care apa se bea in China. Sau o portie de orez usor gatit si lasat in apa calda servita la micul dejun.

Alt gest care va fi deosebit de apreciat: cateva canale ale televiziunii chineze sau internet gratuit la hotel. In plus, foarte important este "mijlocul de plata" preferat de chinezi, precum UnionPay, WeChatPay sau Alipay. Speram ca Europa va simplifica procedura de obtinere de vize pentru chinezi. In unele tari, precum cele din estul continentului, nu e greu, dar in altele e foarte complicat. Or, chinezii care vin in Europa nu se multumesc sa viziteze o singura tara, ei vor sa vada cat mai multe", a adaugat Dai Bin.