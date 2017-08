Începe programul 'Litoralul pentru Toţi', preţurile pornesc de la 159 de lei pentru şase nopţi

Dan Marinescu/Intact Images





Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) derulează programul 'Litoralul pentru Toţi', ediţia de toamnă 2017, în perioada 28 august - 1 octombrie 2017, cu posibilitatea de prelungire, a anunţat FPTR pe site-ul propriu.



'Programul special 'Litoralul pentru Toţi' suscită de la an la an un interes crescând din partea turiştilor, cărora le venim în întâmpinare cu sejururi în extrasezon pe litoralul românesc, la preţuri foarte avantajoase. Pentru a veni în sprijinul turiştilor, lansarea acestei ediţii beneficiază de aceleaşi tarife maximale din ediţia din primavară 2017, ceea ce înseamnă că aceste pachete pot avea şi preţuri inferioare acestor plafoane tarifare', menţionează sursa citată.



Pentru zona Mamaia - Constanţa - Eforie tarifele maximale pentru această ediţie la sejur 6 nopţi/persoană ajung până la 205 lei la Hotel 1*, fără mic dejun, 235 lei / la Hotel 2*, fără mic dejun, 265 lei la Hotel 3*, fără mic dejun, 315 lei la Hotel 2* cu mic dejun, 425 lei la Hotel 3* cu mic dejun, 485 lei la Hotel 4*, cu mic dejun, 605 lei la Hotel 5 *, cu mic dejun.



Pentru sudul litoralului (staţiunile Costineşti, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche), tarifele maximale pentru această ediţie pornesc de la 159 lei de persoană pentru un Hotel de o stea, fără mic dejun, şi ajung la 469 lei pentru un Hotel de 5 stele cu mic dejun.



'Sejurul minim este de 6 nopţi, dar se pot valorifica şi sejururi mai mari de 6 nopţi. Pentru prestatorii care oferă servicii de cazare cu mic dejun sau all inclusive, valoarea mesei va fi stabilită de fiecare prestator în parte. Sejururile achitate nu sunt transmisibile şi nu se permite restituirea sumelor plătite decât în condiţiile legii. Oferta va fi valorificată numai prin agenţiile de turism, relaţia contractuală realizându-se între agenţie şi turist, respectiv între hotel şi agenţie. Referitor la tarifele practicate, menţionăm că FPTR propune păstrarea tarifelor de la ediţia precedentă, precum şi diferenţierea pe fiecare categorie de clasificare şi între staţiunile din nordul şi sudul litoralului', menţionează Federaţia.



Negocierea tarifelor şi a comisioanelor se face de către fiecare prestator în parte cu fiecare agenţie parteneră prin încheierea unui contract, anexa la contract sau convenţie. Organizaţiile implicate în lansarea acestui program vor face numai propuneri de tarife şi comisioane maximale. Comisionul recomandat pentru agenţiile de turism va fi de aproximativ 15% incluzând TVA. Taxele locale se achită separat, de către turist, la recepţia hotelului.



Sistemul de vânzare a programului 'Litoralul pentru Toţi' este primul venit, primul servit.AGERPRES