Restaurante neobișnuite, izvoare sfinte și raki. Crâșma care are un izvor tămăduitor

Restaurante neobisnuite afli in multe locuri din lume. Dar unul ca acesta - si loc de rugaciune si loc de „pierzanie” - nu cred sa mai gasesti in alta parte. Il amintesc mai ales pentru ca azi fiind sarbatoarea Izvorului Tamaduirii, restaurantul cu pricina sa cheama ca are, la fel cu bisericile, schiturile si manastirile, ziua lui de... hram. Daca vrei sa afli mai mult, trebuie sa citesti mai departe istoria acestui restaurant dintr-unul dintre cartierele de pe tarmul asiatic al Istanbulului.

Mi s-a întâmplat, nu o dată, ca turist şi pasionat de gastronomie, să întâlnesc concepte curioa­se de restaurante. (vezi video) Dar parcă nimic nu este comparabil cu ceea ce am văzut în cartierul Moda, din Istanbul, pe ţărmul asiatic al Mării Marmara. Un restaurant care e, totodată, şi loc de rugăciune.

Restaurante neobisnuite, izvoare sfinte și raki

În cronici­le gastronomice întâlneşti adeseori expresii de genul „templul sushi”, „raiul brânzeturilor picante”, „loc de pelerinaj al iubitorilor de paste” ori altele de felul acesta. Dar ştii că nu este vorba, până la urmă decât de o metaforă. Însă la „Koço” nu este timp de meta­fore! E unul dintre acele restarante neobisnuite despre care vorbeam...

