Senzatii tari! Deasupra prapastiei: hoteluri, piscine, muzee!

Sa te balacesti intr-o piscina care pluteste, parca, deasupra strazilor din Shanghai sau sa-ti petreci noaptea pe o stanga in Valea sacra a incasilor? Iata cateva dintre locurile unde iubitorii de experiente extreme isi pot pune nervii la incercare.

1. Hotelul Skylodge Adventure Suites, Peru

Nu este recomandat persoanelor sensibile, care nu suporta ideea de a dormi agatat de o stanca deasupra Vaii sacre a incasilor. Trei capsule transparente atarna pe stanca, la o altitudine de 122 metri. Sunt confectionate dintr-un aliaj de aluminiu aerocosmic, rezistent la schimbarile de temperaturi.

Fiecare capsula dispune de patru paturi si o baie. Micul dejun poate fi luat direct pe acoperis. Dar numai cu centura pusa. Pana in "camera" urci pe scari, si ele suspendate. O noapte costa 460 de dolari. Dar turisti sunt.

2. Pole House, Australia

Cu cativa ani in urma, biroul belgian de arhitectura F2 Architecture a realizat, in Australia, o casa, pierduta, oarecum, in aer. Constructia din sticla si lemn se afla la 40 de metri deasupra solului.

Pana sus se ajunge traversand o punte speciala, care incepe de pe cea mai apropiata inaltime. Pole House, pe sub care trece Gret Ocean Road, sta pe un pilon de beton, iar de pe terasa se deschide o uluitoare priveliste spre ocean si plaja Fairhaven Beach.

Nu intamplator, Pole Hous este una dintre cele mai fotografiate constructii. O noapte costa aici 594 de dolari.

3. Piscina din Shanghai

Daca nu aveti rau de inaltime, puteti inota in aceasta piscina. Bazinul de 30 de metri este amplasat la etajul 24 al hotelului Honliday Inn Shanghai Pudong Kangqiao. Fundul piscinei ste din sticla, astfel ca, stand in apa, poti admira viata agitata o orasului.

4. Muzeul Messner, Italia

In 2015, pe una dintre crestele Dolomiţilor, în zona Tirolului, s-a deschis muzeul alpinistului Reinhold Messner, primul alpinist din lume care a cucerit toate varfurile de peste 8000 de metri din lume.

Cladirea a fost proiectata de biroul Zaha Hadid. Muzeul iese, parca, din stanci, iar una dintre teraste se intinde peste hau. De aici, de la peste 2000 de metri deasupra nivelului marii, se deschide o panorama de 240 de grade a Alpilor.