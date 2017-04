Staţiunile tradiţionale, cele mai căutate pe Valea Prahovei în minivacanţa de 1 Mai

Staţiunile tradiţionale de pe Valea Prahovei, Sinaia şi Buşteni, urmate de Azuga, dar şi Cheia sunt cele mai căutate în această perioadă, aproximativ 80% din locuri fiind deja ocupate pentru minivacanţa de 1 Mai, a declarat pentru AGERPRES preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Prahova, Adrian Voican.



"Valea Prahovei este o destinaţie de top în toate perioadele anului şi de câte ori sunt minivacanţe, cum este aceasta de 1 Mai şi cea care a fost de Paşte, cu siguranţă că interesul creşte foarte mult. În acest moment, estimez că aproximativ 80% din locuri sunt ocupate. Sunt şi locaţii care şi-au epuizat locurile datorită unor oferte de tip înscrieri timpurii, a unor pachete atractive sau prin strategii de marketing. Interesant şi nou este că datorită condiţiilor meteo avem încă zăpadă şi se schiază pe Valea Dorului şi pe Valea Soarelui în Sinaia. Cele mai căutate staţiuni de pe Valea Prahovei în această perioadă sunt cele tradiţionale, Sinaia şi Buşteni, urmate de Azuga şi Cheia", a precizat Voican.

Acesta susţine că în ultimul timp există un interes crescut pe zona de turism de sănătate, mai ales că sunt deja investiţii în acest sector, iar în perioada următoare "turismul de sănătate poate să devină o componentă interesantă pe Valea Prahovei".

"Poiana Câmpina creşte foarte mult datorită unui complex nou de sănătate, iar la Băile Telega este o investiţie care va străluci în vara acestui an, pentru că am văzut că există investiţii şi dorinţă de afirmare. Turismul de sănătate poate să devină o componentă interesantă pe Valea Prahovei", a mai spus preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Prahova.

În privinţa tarifelor, şeful asociaţiei a subliniat că acestea pleacă de la 350 de lei pentru un pachet de trei nopţi la o vilă de trei stele, dar poate ajunge şi la 630 de lei persoană la un hotel de top de patru stele.

"Preţurile variază de la 350 de lei pe persoană pentru un pachet de trei nopţi la o vilă de trei stele în Sinaia cu cina barbeque inclusă şi pot ajunge şi la 630 de lei de persoană la un hotel de patru stele de top, tot pentru trei nopţi cazare cu mic dejun inclus", a afirmat Voican.

Întrebat care este, în prezent, gradul de ocupare pe Valea Prahovei, comparativ cu anul trecut, preşedintele asociaţiei susţine că situaţia de anul acesta este diferită faţă de cea din 2016, când Paştele şi 1 Mai au fost într-o singură vacanţă, subliniind însă că vacanţele scurte şi mai dese au devenit deja un obicei de consum printre români.

"Nu putem compara cu situaţia de anul trecut, pentru că în 2016 Paştele şi 1 mai au căzut într-o singură minivacanţă şi a fost un alt tip de interes, dar cred că oamenii vor să se relaxeze şi am văzut că vacanţele scurte şi mai dese au început să devină un obicei de consum pentru români. Modelul acesta de City Break vrem să îl extindem şi pentru un alt timp de vacanţă cum sunt aceste evenimente în care sunt câteva zile libere, de 1 Mai, de Sf. Maria sau de Rusalii. Oamenii se adaptează şi vor să meargă de mai multe ori pe an, dar în vacanţe mai scurte. Creşte foarte mult şi zona de sănătate, unde există investiţii dar şi cerere din partea turiştilor", a adăugat preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Prahova, Adrian Voican.