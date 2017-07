Caraş-Severin: A început cel mai important festival de jazz open air din Europa Centrală şi de Est

Iubitorii de jazz se află începând de joi seara la Gărâna, unde, timp de patru zile, vor lua parte la concerte legendare susţinute de artişti de renume mondial, aşa cum s-a întâmplat în ultimii 20 de ani aici, unde are loc cel mai important festival de jazz open air din Europa Centrală şi de Est.

'Concertele din acest an se desfăşoară pe o scenă nouă. Recunosc, am aşteptat cu scepticism momentul în care vor fi finalizate lucrările, după incendiul care a avut loc aici, dar iată că totul a ieşit aşa cum trebuie. După ediţia specială de anul trecut, când am sărbătorit 20 de ani, am revenit la formatul obişnuit, iar ceea ce se va vedea aici cred că va fi mulţumitor pentru toată lumea. E un line-up de care eu sunt foarte mulţumit, mi-a reuşit selecţia aproape 100% din ceea ce aş fi vrut. Sunt mari vedete pe scena de la Gărâna, în frunte cu dublul laureat Grammy din acest an, John Scofield, cu doi trompetişti de frunte ai scenei mondiale, Enrico Rava şi Tomasz Stanko, într-un concert dedicat celor 75 de ani pe care acesta din urmă îi împlineşte peste câteva zile', a declarat, pentru AGERPRES, Marius Giura, directorul festivalului.

