5 plante de apartament care absorb umiditatea din aer și îți păstrează casa... sănătoasă

Un mediu cald, cu umiditate în aer, este un teren de reproducere pentru bacterii și mucegai, iar mediul înconjurător poate fi casa ta dacă nu ești atent.

Prea multă umiditate interioară poate provoca daune, dar este posibil să puteți diminua efectele din casă, păstrând câteva plante de interior specifice.

Atunci când sunt utilizate în combinație cu alte soluții de umiditate, aceste plante pot ajuta la absorbția lipsei nedorite și a riscului de mucegai.

Oamenii nu sunt constienti in totalitate de abilitatile extraordinare ale plantelor de a crea in locuinta un microclimat excelent. Pe langa faptul ca oxigeneaza atmosfera, plantele de apartament pot absorbi umiditatea in exces.

Iata 5 plante care absorb umiditatea din aer.

1. Crinul pacii (Spathiphyllum)

Se spune despre aceasta planta ca aduce fericirea si dragostea in casa. In plus, absoarbe umiditatea si distruge sporii de mucegai. Plantei ii place o temperatura de 18 grade Celsius.

2. Arborele de cafea (Coffea)

...............................................

