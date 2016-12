Case inteligente, soluție împotriva cutremurelor

Târgurile imobiliare ale următorilor ani ar putea fi luate cu asalt de noile oferte care garantează rezistența la cutremure. Domurile geodezice, supranumite casele sustenabile ale viitorului, au intrat deja și pe piața din România, după ce au făcut furori în toată lumea. Aceste case sunt construcții sferice, foarte prietenoase cu natura, care asigură în egală măsură confortul și siguranța. Prețul pe metrul pătrat construit este dublu față de cel al unei case obișnuite, dar oferă condiții total diferite de locuire.

Domul geodezic este o casă ecologică, foarte confortabilă, foarte sigură și care consumă mai puțină energie decât orice altă locuință. În țara noastră, preţurile pentru construirea unui dom geodezic pornesc de la 1.200 euro pe metru pătrat pentru cele cu diametrul de până la 8 metri și depășesc 2.000 de euro pe metru pătrat pentru cele cu diametrul mai mare. Gall Remus, biologul care și-a transformat pasiunea în afacere și a adus casele sustenabile ale viitorului în România, spune că oamenii par foarte interesaţi de acest tip de locuinţă ecologică şi deja a fost vândut primul dom, modelul Pollux, primul conceput de el. „Am vândut primul dom în 2015, pentru un client care-și dorea o seră pentru plante exotice, care să consume foarte puțină energie. A fost cel mai mic model, cu o suprafață utilă de circa 20 mp. Este amplasat lână Carei și a costat circa 45.000 de euro, cu tot cu finisaje și amenajările interioare”, explică antreprenorul Gall Remus.

Tehnologie românească unică în lume

Dumurile geodezice sunt deja folosite ca locuințe sau chiar sedii de birouri, în mai multe locuri din lume, fiind construite cu tehnologii de mai multe feluri. Cele din România sunt modele cu tehnologii pentru care tânărul biolog, de numai 29 de ani, împreună cu echipa pe care o conduce, a obținut brevete de invenție. „Noi am dezvoltat o altă tehnologie, avem mai multe brevete și lucrăm la altele pe care urmează să le lansăm. Produsul final este structural mult mai rezistent decât o casă obișnuită și mult mai plăcut din punct de vedere estetic. Am început să fac aceste construcții sustenabile de aproape trei ani, după ce am construit, timp de zece ani, diverse adăposturi pentru plante exotice și am ajuns la concluzia că domul geodezic este construcția ideală”, mai spune antreprenorul român. Pentru a fi transformat în casă de locuit, un astfel de dom geodezic poate fi amenajat în foarte multe moduri. Practic, o sferă de acest fel poate înlocui o casă cu amprenta de 80 mp, cu living, două dormitoare, baie și bucătărie, dar prețul pentru o astfel de construcție ajunge la circa 150.000 de euro, doar pentru structura domului, la care se adaugă interiorul, în funcție de ceea ce-și dorește clientul. „Avem mai multe schițe cu posibilități de compartimentare pentru interior. Poate funcționa ca o casă normală. Și șemineuri se pot face, și horn. Pentru locuință, noi recomandăm casa cu acoperișul verde, cu o izolare termică foarte bună. Iarba rămâne verde și iarna, pentru că sunt plante, precum cimbrișorul, care rămân verzi și sub zăpadă, până la minus 25 de grade Celsius. Interiorul se poate face în foarte multe feluri. Pentru cine dorește o casă se poate compartimenta sau se pot face domuri separate sau conectate. Ideal ar fi ca fiecare încăpere să fie un dom separat”, explică Gall Remus. Inventatorul are deja programate participări la târgurile de construcții din țară și din străinătate. „Vom participa la următorul târg de construcții de la ROMEXPO, apoi, în aprilie, mergem în Norvegia. Suntem în discuții pentru proiecte în Dubai, în Norvegia și în Marea Britanie.

Calitatea și designul, în funcție de preferințe

Cumpărătorul își poate alege designul dorit și materielele de construcții. Domurile pot fi construite din sticlă reflexivă sau pot avea un acoperiş verde, pentru a izola termic locuința sferică în orice anotimp. Structura de rezistență este din oţel sau aluminiu şi sticlă securizată laminată, iar timpul de construcţie depinde în funcţie de model, de mărime şi de preferinţele cumpărătorului.

Deși par fragile, aceste sfere sunt foarte rezistente, datorită suprafeței omnitriunghiulate care oferă o structură stabilă, cu o rezistență crescută la factorii naturali externi. Pot rezista la cutremure cu magnitudinea de până la 8,5 grade pe scara Richter, la vânt puternic, de până la 320 km/h, datorită formei aerodinamice, și la încărcări de până la 20 de tone pe punct de structură. Forma sferică maximizează câștigul de lumină și căldură solară pe întreaga durată a zilei, iar construcția are o distribuție perfectă a căldurii și a sunetului.

Ușa rotundă oferă ventilație excelentă în timpul verii, peretele rotund de piatră acționează ca masă termică în timpul iernii, pânzele de umbrire magnetice pot răci sau proteja de frig, în funcție de sezon.

Noi ne ocupăm de geodom, iar interiorul îl poate face și altă firmă. Prețul diferă în funcție de tehnologia folosită și de dimensiuni.

Domul geodezic combină stabilitatea inerentă a triunghiurilor cu avantajul raportului volum/arie a unei sfere. Cu cât este mai mare domul, cu atât devine mai eficient.



Domurile sunt construite din cele mai moderne materiale, cum ar fi aliaje de oțel sau aluminiu și sticlă securizată laminată. Necesită fundaţie și nu se pot cumpăra în format kit.

150.000 de euro ar costa un dom geodezic echivalent al unei case cu amprenta de 80 mp, fără amenajările interioare