Cum să creștem un avocado acasă

Numit si "untul vegetal, avocado este un fruct foarte sanatos. Vestea buna este ca acesta poate fi crescut usor chiar la tine acasa.

Curatati bine samburele cu ajutorul unei periute de resturile de pulpa. Samburele curatat bine are aspectul exterior al unei castane. Cu ajutorul unor betisoare suspendati-l deasupra unui pahar cu apa, in care il lasati scufundat cam o treime. Tineti paharul intr-un loc cald, luminos dar ferit de actiunea directa a razelor. Pe masura ca nivelul apei scade, se completeaza cu apa de la robinet.

Intr-o perioada de 2 pana la 6 saptamani, radacinile si tulpina vor incepe sa se dezvolte. Cand tulpinita a crescut suficient si ii apar primele doua frunze, aceasta se taie de la jumatate si se lasa sa creasca din nou (in acest fel, coroana plantei obtinute va fi mai bogata). Se transplanteaza apoi intr-un ghiveci cu pamant bine ingrasat si drenat. Puteti tine ghiveciul vara pe balcon sau in gradina, avand grija sa il mutati in casă cand temperatura scade sub 12-15 grade Celsius.