Cum să scapi de gândacii de bucătărie fără soluții toxice

Sunt cosmarul oricarui locatar si daca nu luam masuri din timp, riscam sa nu mai scapam de ei. Impotriva gandacilor de bucatarie avem mai multe arme, unele naturale, altele chimice. Pentru a preveni aparitia si dezvoltarea gandacilor ar trebuie respectate cateva reguli esentiale de igiena:

Pastrati curatenia in apartament, mai ales in bucatarie si baie.

Nu tineti vasele nespalate in chiuveta cu zilele.

Duceti gunoiul frecvent.

Depozitati mancarea in frigider, nu o lasati pe masa sau pe blat.

Faceti in mod regulat curatenie generala, asta implicand si mutatul mobiliei (unde se poate) si aspirarea suprafetelor din spatele ei.

Solutii naturale impotriva gandacilor

Imbibati un ghemotoc de vata intr-un amestec de apa, borax si zahar si asezati-l pe o farfurie pe care o puneti pe terasa. Combinatia va atrage miciile ganganii pe care le va ucide. Aveti grija sa tineti insa animalele de companie departe.

Amestecati in parti egale zahar cu praf de copt si presarati amestecul in zonele pe unde circula gandacii. Zaharul va atrage intrusii, in timp ce praful de copt le va veni de hac, umflandu-i efectiv.

Pentru a-i tine departe, asezati pe la colturi sau sub dulapuri mai multe ghemotoace de vata cu 6 picaturi de ulei esential de lavanda in fiecare. Ghemetoacele trebuie insa schimbate la cel mult doua zile.

Uleiul esential de eucalipt este si el o veritabila bariera in calea gandacilor. Picurati pe un ziar sau o bucata de hartie pe care sa o strecurati sub dulapul din bucatarie.

Pulberea din frunze de dafin sau otetul alb sunt alte resurse organice eficiente in lupta impotriva gandacilor, descurajandu-i sa va mai calce pragul.

