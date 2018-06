Cum să-ți decorezi mica grădină de pe balcon

Cand te muti intr-un mic apartament de bloc, vei ajunge sa duci dorul gradinii de acasa, verde, vie si plina de culoare, insa nu trebuie sa te intristezi.

1. Poti avea micul tau colt de natura chiar pe balcon.

Nu iti trebuie decat cateva flori de primavara, decoratiuni si muuulta imaginatie. In articolul care urmeaza, iti vom arata cum sa transformi balconul inghesuit si plictisitor intr-o mini gradina vesela si parfumata.

2. Un alt fel de iarba

In locul clasicului covoras tern pe care il gasim in orice balcon, investeste intr-o mocheta sau un covor shaggy pufos si verde care va imita culoarea si textura ierbii. Iar daca ai ramas cu cateva placi de parchet de la ultima redecorare, nu te sfii sa le folosesti si pe ele pentru a da o nota mai naturala micii tale gradini. In cazul in care dispui de ceva mai multe resurse financiare, lucreaza cu cineva pentru a construi o platforma de lemn pe care sa o inconjori de pietre.

3. Economiseste spatiu

Balconul este deja un spatiu foarte mic. Ca sa-l faci sa para mai aerisit si sa ai loc de mai multe flori, iti recomandam ghivecele suspendate de tavan sau agatate de balustrada. Nu numai ca vei economisi spatiu, dar vei fi inconjurata de natura din fiecare unghi.

4. Un loc pentru relaxare

