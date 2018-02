D'ale casei: Alegerea hidroforului

Nu de puține ori am avut bătăi de cap date de hidrofor, așa că acum aș vrea să discutăm despre cum facem alegerea acestui important element din casa noastră.

Hidroforul este un cuvant foarte folosit, dar este destul de puţin cunoscută semnificaţia exacta termenului. Voi incerca să vă explic, pe inţelesul tuturor, ce este de fapt hidroforul. Este practic un sistem pentru alimentarea cu apă a unei locuinţe. Acest sistem este format din următoarele elemente principale: electropompă, vas de hidrofor, racord antivibrant, presostat si manometru.

Cel mai bun hidrofor, in anumite situatii, poate sa absoarba si sa pompeze apa necesara desfasurarii activitatilor zilnice in locuinta (bucaterie, baie, piscina, garaj etc.) sau chiar sa va ajute sa efectuati udarea / irigarea plantelor daca aveti o gradina cu flori, legume sau pomi.

Pentru orice persoana, asigurarea aprovizionarii cu apa a locuintei aflate in mediul urban, rural sau zone izolate / defavorizate, constituie o problema vitala.

Chiar daca acest serviciu de utilitate publica este reglementat,

