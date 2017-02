MÂINE E CUTREMUR? Ghid complet de comportament, în timpul și după un dezastru natural

Știi cum să te protejezi efectiv în timpul unui cutremur sau a unei inundații? Ce zici de un incendiu? Probabil ai auzit o mulțime de informații contradictorii de-a lungul anilor. Acest ghid de comportare în caz de dezastre naturale vă ajută să vă amintiți ceea ce ar trebui făcut în timpul unei situații de urgență și după aceea.



Cum ne comportăm în cazul producerii unor dezastre naturale



Adeseori activitățile sociale și economice ale unor grupări umane pot fi tulburate de efecte tragice ale unor fenomene naturale.

În plus, unele activități umane scăpate de sub control pot avea urmări dezastruoase asupra unor colectivități de oameni.

Aparute de regula, in mod brusc, prin surprindere, aceste dereglari pot fi urmate de crearea unui numar mare de victime omenesti, a unui volum mare de distrugeri de bunuri si valori materiale.



Sunt considerate riscuri naturale - actiunile dezastruoase care apar in urma unor fenomene ca: cutremurele de pamant, alunecarile de teren, inundatiile, secetele prelungite, furtunile, inzapezirile, epidemiile, epizotiile, incendiile de paduri sau de cultura.



Sunt considerate riscuri tehnologice - riscurile determinate de unele activitati umane ce devin periculoase daca sunt scapate de sub control.

In aceasta categorie sunt incluse: distrugerea unor baraje sau altor lucrari hidrotehnice, accidente de circulatie, accidente datorate munitiei neexplodate sau a armelor artizanale, prabusirea unor ruine sau a unor galerii subterane, accidentele industriale, accidente chimice, nucleare, explozii, caderi de obiecte cosmice.



Reguli de comportare si masuri de protectie, pe tipuri de risc



Deoarece fiecare tip de risc comporta reguli si masuri de protectie specifice, acestea se vor trata pentru fiecare in parte astfel:



a) Cutremurele de pamant. Masuri de protectie

..............................................................



