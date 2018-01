Vrei să crești portocali? Noi îți spunem ce trebuie să faci

Pentru a obține portocale de calitate, este indicat să crești pomii din stadiul de sămânță sau de puiet, dar și să urmezi câțiva pași esențiali. Ia aminte!

Cum sa plantezi semintele

Scoateti semintele fara defecte dintr-o portocala. Evitati uscarea acestora inainte de plantare.

Spalati semintele, sub jet de apa, indepartand orice urma de pulpa de portocala ramasa pe acestea. Aveti grija sa nu afectati semintele, mai ales daca acestea au incoltit deja.

Accelerati procesul de incoltire a semintelor, mentinandu-le umede. Daca aveti seminte care nu au germinat deja, puteti scurta acest proces tinandu-le intr-un mediu umed.

Puteti pastra semintele incoltite intr-o punga, in frigider, timp de 30 de zile inainte de a le planta sau puteti mentine umed solul in care au fost plantate, evitand umezeala in exces.

Plantati fiecare samanta intr-un ghiveci separat, umplut cu un amestec afanat de pamant pentru plante. Introduceti semintele la 1.2 cm in pamant. Portocalii nu sunt pretentiosi din punct de vedere a pamantului in care cresc, insa aveti grija ca semintele sa nu inoate in apa, deoarece pot putrezi.

Apa trebuie sa se scurga repede din ghiveci atunci cand udati portocalii. Optional puteti adauga in ghiveci un compost special pentru citrice, care va face ca solul sa mentina nutrienti si care va crea un meniu mai acid, benefic cresterii portocalilor.

Tineti ghivecele la soare. Portocalii iubesc caldura. Temperatura solul din acestea trebuie sa fie intre 24º–29ºC.

Indepartati mugurul cel mai putin dezvoltat, dintre cei trei aparuti atunci cand semintele incoltesc, pentru a asigura o buna crestere a pomului. Citricele au abilitatea de a produce clone exacte ale plantei mama. Doi dintre muguri se dezvolta mai repede, iar cel de-al treilea mai lent.

Cum sa ingrijesti puietii

