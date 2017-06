Cluj: Festivalul Untold va avea anul acesta cel mai mare buget de până acum

Bugetul din acest an al festivalului Untold va fi de 10 milioane de euro, cel mai mare din istoria de trei ani a evenimentului muzical care a ajuns în acest timp unul dintre cele mai mari din ţară.



Potrivit managerului festivalului, Bogdan Buta, sumele dedicate artiştilor au fost crescute cu 50 la sută, echipa organizatoare dorindu-şi ca suma investită în eveniment să se regăsească în calitatea acestuia.



'Am investit peste 10 milioane de euro în experienţa Untold. Am crescut cu 50 la sută bugetul alocat artiştilor. Bugetul este cel mai mare de până acum, cu 3 milioane de euro mai mare decât anul trecut. Avem artişti şi mai mulţi, peste 200 anunţaţi şi mai urmează. Anual facem un top pentru a vedea preferinţele publicului', a declarat Bogdan Buta într-o conferinţă de presă la Cluj.



Acesta a mai spus că o parte dintre artişti, cum ar fi Armin van Buuren sau Martin Garrix, deja promovează festivalul în diferite colţuri ale lumii, deoarece le-a plăcut experienţa avută în Transilvania.



Organizatorii au precizat că în timpul zilei, pe parcursul festivalului, vor avea loc diverse activităţi şi au anunţat că vor continua şi campaniile 'Bac de 10', prin care se dau bilete la festival liceenilor care îşi iau bacalaureatul cu media 10 şi 'Pay with Blood', care are ca scop sprijinirea donării de sânge în România.



Edy Chereji, care este director de marketing şi comunicare, a spus, la rândul său, că pe lângă personajul Magicianului, cunoscut festivalierilor de la ediţiile anterioare, de anul acesta un nou personaj intră în scenă.



'Apare în povestea noastră un nou personaj, este vorba despre dragonul protector, născut din stele, cel care cunoaşte adevăratul nume al tuturor lucrurilor de pe acest pământ şi păstrător al tuturor secretelor. Iar el este chemat în acest an la Cluj-Napoca pentru a ajuta la redescoperirea unor pietre magice care au mai existat în trecut în Transilvania şi care reprezintă o virtute, o calitate a fiecăruia dintre noi', a spus Chereji.



La conferinţă a fost prezentat şi trailerul festivalului, filmat parţial în Cluj, în pădurea Hoia Baciu.



Anul acesta vor fi 10 scene, cu două mai multe decât anul trecut, renunţându-se la scena din Piaţa Unirii.



În acest moment sunt anunţaţi 200 de artişti care vor participa la concertele festivalului. Untold va avea loc între 3 şi 6 august.

Sursa: www.agerpres.ro