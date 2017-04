Ciorba de capete de salau (rețetă de pe Clisura Dunării)

Ciorba de capete de salau nu-i un bors de peste ca oricare. Aveam sa-mi dau seama de asta la drumul pe care l-am facut pe Clisura Dunarii, in cautarea unor retete de demult. Amicul meu severinean, etnologul Isidor Chicet, m-a dus intr-o vara in ospetie intr-o casa de sarbi de pe malul Istrului, la Svinita. Pana sa intram in odaia cea buna, acasa la Milca Balaci, ne-am oprit cateva minute langa smochinii care priveau lung inspre drumul care duce spre Cazane.

Cu Milca Balaci am pornit o vorba, cu retete de dulceata de smochine, impartasindu-i ce mai stiam si eu din drumurile mele grecesti. Dar nu ca sa vorbim despre smochine ne-am dus noi pana acolo. Mai degraba voiam sa aflam o reteta de peste...

"Am mancat la Svinita, o data, la niste batrani, o ciorba de cega... Cu foarte multe rosii taiate felii sau intregi, cu putin orez si cu bucati mari de cega", imi spunea Isidor Chicet. Ciorba de cega se acreste cu zeama de muraturi, cu lamaie sau cu "piparca" ("adica ardei iute, murat, taiat feliute si pus in ea").

Dar cum ciorba de cega nu era la masa, doar m ascultat reteta, am notat-o si am inghițit in sec. in schimb, Milca Balaci, gazda cea vrednica, ne-a umplut farfuriile cu ciorba de capete de salau. si nu s-a lasat mult indemnata sa imi dea si reteta.

Ai trebuința de mai multe capete de salau (curațate de „urechi”), zarzavat - adica morcovi si ardei, tocați marunțel, un pic de mujdei de usturoi si menta proaspata, sare, oțet.

CItește mai departe ca sa afli cum se prepara ciorba de capete de salau